بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر .. (يلا شوت)

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر.. (يلا شوت)

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بوابة الفجر

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر.. (يلا شوت)، عشاق كرة القدم في مصر يترقبون المباراة الهامة والمثيرة التي ستجمع بين الأهلي والمصري البورسعيدي في ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر. يأمل جمهور الأهلي في تحقيق الفوز في هذه المباراة والتأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما يسعى جمهور المصري البورسعيدي للفوز والتأهل بدوره.

 مشاهدة مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر 

يعد الأهلي والمصري البورسعيدي من أشهر الأندية في مصر، وهما يمتلكان جماهير كبيرة ومتحمسة تراقب عن كثب أداء الفريقين في المباراة الحاسمة. ويتوقع الجمهور أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتحديات والمنافسة، حيث يعتبر اللقاء بمثابة الكلاسيكو المصري.

وفيما يتعلق بالتشكيلة المتوقعة لكل فريق، يعاني الأهلي من نقص كبير في صفوفه بسبب الإصابات والإيقافات. ومن المتوقع أن يبدأ المدرب كارتيرون بتشكيلة تضم الحارس محمد الشناوي، والمدافعين علي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، والوسطاء عمرو السولية وعمرو الجنايني وحسين الشحات، والمهاجمين كهربا وجونيور أجايي.

ويحتاج كل فريق إلى تقديم أداء مميز في المباراة الحاسمة، وتحقيق الفوز للتأهل إلى الدور نصف النهائي. ويعد الأهلي المرشح الأوفر حظًا للفوز بالمباراة بسبب تاريخه الحافل بالإنجازات والبطولات، إضافة إلى قوة تشكيلته وخبرتها الكبيرة. ومن جانبه، يسعى المصري البورسعيدي للمفاجأة وتحقيق الفوز بالمباراة، وبذل كل ما في وسعه للتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وبالنسبة عن العقوبة التي حصل عليها لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، فقد تم تخفيض عقوبته من 12 مباراة إلى 6 مباريات، بسبب هتافاته مع الجماهير بعد مباراة الكلاسيكو مع الزمالك. ويتوقع أن يتم تطبيق هذه العقوبة فقط في مباريات الدوري المصري، وليست في بطولة كأس مصر.

 مشاهدة مباراة الأهلي والمصري يلا شوت

ومن المهم الإشارة إلى أن قانون الانضباط في كرة القدم المصرية لا يفرض عقوبة الإيقاف في جميع المسابقات أو في المسابقة التي ارتكب فيها اللاعب المخالفة. ويتم تحديد عقوبة اللاعب بناءً على طبيعة المخالفة ولائحة الانضباط الخاصة بالمسابقة التي وقعت بها المخالفة.

ويعتبر كرة القدم من أشهر الرياضات في مصر، وتحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير. وتشهد المباريات الكبيرة بين الأندية المصرية إقبالًا كبيرًا من الجماهير، ويتمنى الجميع أن تكون المباراة الحاسمة بين الأهلي والمصري البورسعيدي مثيرة ومليئة بالأهداف والتحديات.

ويتوقع أن تكون المباراة صعبة ومتكافئة بين الفريقين، ويعتمد الفوز فيها على الأداء الجيد والتركيز والتحلي بالروح الرياضية. ويستعد الجمهور لمؤازرة فريقه المفضل وتقديم الدعم اللازم له في المباراة الحاسمة. ويتمنى الجميع أن يكون الفوز حليف فريقهم وتحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

تشكيل الأهلي ضد المصري البورسعيدي في كأس مصر

حارس المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: على معلول، وخالد عبدالفتاح، ورامي ربيعة، ومحمد هاني
الوسط: أليو ديانج، ومروان عطية، وحسين الشحات، وقفشة
الهجوم: كهربا، وبيرسي تاو

 

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