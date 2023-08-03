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مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT ، والجماهير المصرية تنتظر بفارغ الصبر مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في دور الثمانية لكأس مصر، والتي تعد من أهم المواجهات في البطولة. ففي هذه المباراة المثيرة، يتنافس الفريقان على الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي، وهو ما يجعلها مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للجمهور.

وتقدم المصري بثا مباشرا لمباراة الأهلي والمصري في كأس مصر، وتتابع الأحداث والتفاصيل المثيرة المتعلقة بالمباراة، ويتضمن ذلك موعد مباراة الأهلي والمصري، والقنوات الناقلة للمباراة، بالإضافة إلى التشكيلة المتوقعة لكل فريق.

توقيت مباراة الأهلي اليوم ضد المصري في الكأس

يلعب فريقا الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 في السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، السادسة مساء توقيت مكة المكرمة- السعودية.

تشكيل فريق الأهلي اليوم المتوقع أمام المصري

من المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري هجوميًا لرغبة مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق الأهلي، في كسر عناد المصري والتأهل للدور قبل النهائي في بطولة كأس مصر.

ويغيب عن تشكيل الأهلي عدد من لاعبيه الأساسيين لظروف مختلفة، منهم محمد عبدالمنعم، محمود متولي، عمرو السولية، ياسر إبراهيم، محمد شريف.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل فريق الأهلي المتوقع أمام المصري في مباراة اليوم بين الأهلي والمصري البورسعيدي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني، رامى بيعة، خالد عبدالفتاح، على معلول

في خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد مجي قفشة، حسين الشحات

في خط الهجوم: بيرسي تاو، وأحمد عبدالقادر

تشكيل فريق المصري المتوقع أمام الأهلي في بطولة الكأس

وفقًا للمعلومات الواردة من النادي المصري، فإنه من المنتظر أن يكون تشكيل المصري ضد الأهلي متوازنًا، فيما يرغب على ماهر، المدير الفنى الجديد لفريق المصري، في تقديم أوراق اعتماده لجماهير المصري في بورسعيد على حساب النادي الأهلي.

ومن المتوقع ألا يخرج تشكيل فريق المصري البورسعيدي أمام الأهلي عن الأسماء التالية:

في حراسة المرمى: عصام ثروت

في خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، محمد دبش، عمرو السعداوي

في خط الوسط: إلياس جلاصي، حسن على، إيزي إيميكا

في خط الهجوم: جسام جريشة، مروان حمدي، عبده يحيي

أين تقام مباراة الأهلي والمصري في الكأس؟

وفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة، فقد تقرر أن يكون ملعب مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي هو استاد برج العرب، بالإسكندرية، وسيلتقي فريقا الأهلي والمصري في الساعة السادسة مساء اليوم الخميس.

ما القناة الناقلة مباراة الأهلى والمصري البورسعيدي اليوم؟

واعتاد الجمهور المصري، وجمهور النادي الأهلي أن قناة أون تايم سبورتس، ستنقل مباراة الأهلي اليوم ضد المصري في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، والمقرر لها اليوم الخميس 3 أغسطس.