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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والنصر بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT، تقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة الزمالك والنصر السعودي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأندية العربية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ويلقي تقرير «بوابة الفجر» كل ما يخص مباراة الزمالك والنصر، تشكيل الزمالك المتوقع، تشكيل النصر المتوقع ضد الزمالك، وموعد مباراة الزمالك والنصر السعودي، القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد النصر السعودي، بالإضافة إلى متابعة مباراة الزمالك والنصر لحظة بلحظة فإلى التفاصيل:

الزمالك والمنستيري

تشكيل فريق الزمالك المتوقع اليوم أمام النصر

من المنتظر أن يكون تشكيل فريق الزمالك المتوقع أمام فريق النصر السعودي بالجولة الثالثة، من دور المجموعات، ببطولة كأس الأندية العربية، أبطال الدوري متوازنًا.

ويسعى لاعبو الزمالك إلى تحقيق الفوز أمام النصر بطل السعودية، لضمان التأهل للدور الثاني، بالبطولة، أما التعادل، فيضع فريق الزمالك وجماهيره في حسبة برما، انتظارًا لنتيجة مباراة الشباب بطل السعودية ضد الاتحاد المنستيري، بطل تونس.

ومن المتوقع ألا يجري الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أوسريو، تغييرات جوهرية على تشكيل فريق الزمالك أمام فريق النصر، بطل السعودية في مباراة الزمالك والنصر السعودي الليلة ومن المنتظر أن يكون تشكيل فريق الزمالك المتوقع أمام النصر السعودي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحى

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد أبوالفتوح، عمر جابر، شيكابالا، نداي

في خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، سيف الدين الجزيري.

تشكيل فريق النصر المتوقع أمام فريق الزمالك اليوم

في حراسة المرمى: مواف العقيدي

في خط الدفاع: أليكس تيليس، عبدالله مادو، على لاجامي، سلكان الغانم

في خط الوسط: بروزوفيتش، مارسليو، فوفانا، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب

في خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، رونالدو

رونالدو وشيكابالا وجهًا لوجه

مواجهة قوية في انتظار عشاق كرة القدم اليوم بين فريق الزمالك وفريق النصر، حيث يتوقع أن تكون المباراة حامية بين الفريقين داخل الملعب. ووفقًا للمعلومات الواردة من داخل معسكر الزمالك، فإن هناك خطة استراتيجية للتعامل مع نجم البرتغالي النصر، كريستيانو رونالدو.

عمر جابر، لاعب الزمالك، يعتبر أحد أقرب لاعبي الفريق لمهمة مراقبة كريستيانو رونالدو وإبطاء خطورته على الملعب. وسيكون هناك تركيز كبير على تكتيك الدفاع وتغطية مناطق حساسة للتحكم في اللعب الهجومي للنجم البرتغالي.

ومن الجدير بالذكر أن المباراة ستشهد أيضًا صراعًا مثيرًا بين نجم الزمالك شيكابالا وكريستيانو رونالدو، مما يزيد من جاذبية اللقاء وتشويق الجماهير. يترقب عشاق كرة القدم بفارغ الصبر هذه المواجهة الثنائية بين نجمي الفريقين، الذين يمتلكون مهارات وقدرات استثنائية في الملعب.

توقيت مباراة الزمالك ضد النصر اليوم في كأس الأندية العربية

من المنتظر، أن يكون موعد مباراة الزمالك أمام فريق النصر، في الساعة السادسة مساء، بتوقيت القاهرة- مصر، وهو نفس توقيت مكة المكرمة- السعودية، أى عند السادسة مساء.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك أمام النصر في كأس الأندية العربية

من المنتظر، وكما اعتاد الجمهور المصري والسعودي، خاصة جمهور الزمالك، فإنه من المنتظر أن تكون قناة الرياضية السعودية (إس إس سي)، القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد النصر السعودي، المقرر لها اليوم، في الساعة السادسة مساء، بتوقيت القاهرة- مصر.

من هو معلق مباراة الزمالك أمام النصر السعودي في البطولة العربية؟

من المقرر أن يكون معلق مباراة الزمالك أمام النصر السعودي، على قناة الرياضية السعودية، هو بلال أحمد علام.

وسيلعب فريق الزمالك ضد النصر بطل السعودية، في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وعند الساعة السادسة مساء، بتوقيت مكة المكرمة- السعودية