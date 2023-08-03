بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك والنصر السعودي (يلا شوت) بالبطولة العربية

بث مباشر مباراة الزمالك والنصر السعودي.. ويسعى عشاق كرة القدم بفارغ الصبر لمتابعة المباراة المنتظرة بين الزمالك والنصر السعودي اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأندية العربية أبطال الدوري، تزداد حماسة الجماهير قبل هذا اللقاء القوي والمثير، وتبحث جماهير القلعة البيضاء عن كيفية مشاهدة مباراة الزمالك ضد النصر بث مباشر.

يمكنهم متابعة المباراة مباشرة عبر القنوات الناقلة التي ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة. وفي هذا الصدد، تتعاون العديد من القنوات الرياضية المحلية والعربية مع بطولة كأس الأندية العربية لتوفير البث المباشر للمباريات.

بالإضافة إلى ذلك، قد تقوم بعض القنوات الرياضية الرقمية بتوفير خدمة البث المباشر عبر الإنترنت على منصاتها الرقمية، مما يمكن الجماهير من متابعة المباراة عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الحواسيب الشخصية.

بالتالي، فإن الجماهير ستكون على موعد مع تجربة رياضية مميزة ومثيرة، سواء حضرت المباراة في الملعب أو تابعتها عبر القنوات الناقلة أو البث المباشر عبر الإنترنت. يترقب الجميع هذا اللقاء القوي بين الزمالك والنصر، ويتمنون أن يرتقي الفريقان بأداء استحقاقهما ويمنحان الجماهير عرضًا يليق بتاريخهما الكروي الرائع.

بث مباشر مباراة الزمالك والنصر السعودي

ويرصد «بوابة الفجر» خلال السطور التالية، مشاهدة مباراة الزمالك والنصر مباشر، وموعد مباراة الزمالك ضد النصر السعودي، والقنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والزمالك اليوم، إضافة إلى تردد قناة قناة SSC السعودية، والتي جاءت بنحو:

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والنصر بالبطولة العربية والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

رونالدو وشيكابالا

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد النصر السعودي

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية، التي تستضيفها السعودية، أن قناة واحدة فقط حصلت على حقوق بث مباريات البطولة العربية، وستكون القناة الناقلة مباراة الزمالك ضد النصر السعودي، هي القناة الرياضية السعودية «إس إس سي»، كما يمكن متابعة أخبار مباراة الزمالك والنصر السعودي ومشاهدة مباراة الزمالك ضد النصر السعودي عبر تطبيق شاهد.

تردد قناة SSC السعودية

يبحث جماهير نادي الزمالك الآن عن تردد SSC السعودية، لمشاهدة مباراة الزمالك والنصر السعودي، وهى كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام النصر السعودي

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك معركته ضد النصر السعودي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

الدفاع: حسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغنى وحمزة المثلوثى.

الوسط: نبيل عماد دونجا وعمر جابر وأحمد فتوح وأحمد مصطفى زيزو وشيكابالا ونيمار.

الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

تشكيل النصر السعودي أمام الزمالك

يستعرض «بوابة الفجر» تشكيل النصر السعودي المتوقع لمواجهة الزمالك اليوم في البطولة العربية 2023، والذي جاء كالآتي:-

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام- عبدالله مادو- على لاجامي- أليكس تيليس.

خط الوسط: سيكو فوفانا- مارسيلو بروزوفيتش- خالد الغنام.

الهجوم: أندرسون تاليسكا- كريستيانو رونالدو- عبدالرحمن غريب.

مباراة الزمالك والنصر السعودي بالبطولة العربية

في إطار منافسات بطولة الأندية العربية لعام 2023 في السعودية، يحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، في حين يتواجد النصر السعودي في المركز الثاني بنفس عدد النقاط، متساويًا مع الشباب صاحب الصدارة بأربع نقاط.

وتصب كل الآمال في مباراة الزمالك ضد النصر، حيث يحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على النصر بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل من المجموعة الثالثة إلى الدور المقبل من البطولة. يعد هذا اللقاء فرصة ذهبية للزمالك للمضي قدمًا في البطولة وتحقيق طموحات جماهيره.

سيكون لقاء الزمالك مع النصر مباراة حاسمة ومثيرة، حيث يضع كل فريق كل قوته وإمكانياته على المحك. تحتاج كتيبة الزمالك للتركيز والانتصار في هذه المباراة، وعلى لاعبيها أن يقدموا أداءً متميزًا للوصول إلى مرحلة الدور المقبل والمنافسة على اللقب.

من المؤكد أن مباراة الزمالك ضد النصر ستشهد تنافسًا قويًا وعروضًا كروية ممتعة، حيث يتطلع الفريقان للتألق وتحقيق الفوز في هذه المواجهة المرتقبة. نترقب جميعًا هذا اللقاء الحاسم ونتمنى أن يحقق الزمالك هدفه ويتأهل للدور المقبل بأداء قوي ومثير يليق بتاريخ النادي الكبير.

بث مباشر الآن مباراة الزمالك والنصر السعودي

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