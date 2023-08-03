يلا شوت الآن.. كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر في كأس مصر اليوم

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر في كأس مصر اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر في كأس مصر اليوم، بث مباشر مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر اليوم الخميس الموافق 3 من شهر أغسطس الجاري، سيكون في متناول المشجعين وعشاق الكرة القدم عربيًا وعالميًا. يُقام هذا اللقاء المهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر في موسم 2022-2023، وستجرى المباراة على أرضية استاد "برج العرب" بالإسكندرية، الذي يعد من أشهر وأكبر الملاعب في مصر.

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر بث مباشر

تستعد جماهير كرة القدم في مصر لمتابعة المباراة الهامة والمرتقبة التي ستجمع بين النادي الأهلي، المتوج بلقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب المخضرم مارسيل كولر، وفريق المصري البورسعيدي، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023. ستقام المباراة في استاد «برج العرب» بالإسكندرية، ويتطلع الفريقان لتحقيق الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي للمنافسة على اللقب.

الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر:

يعيش النادي الأهلي فترة مميزة بقيادة المدرب الألماني مارسيل كولر، الذي استطاع تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات مع الفريق. يسعى الفريق لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها المارد الأحمر في المواسم الأخيرة، وخاصة بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي وتحقيقه العديد من البطولات الأخرى. من المتوقع أن يبذل كولر قصارى جهده في تحفيز اللاعبين وتجهيزهم لهذه المواجهة الهامة أمام المصري.

المصري البورسعيدي:

من الناحية الأخرى، يحمل فريق المصري البورسعيدي آمالًا كبيرة في تحقيق الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة. يعرف المصري بروحه القتالية وقوته التنافسية، وقدم أداءً جيدًا في البطولة حتى الآن. يعول الفريق على نجومه وخبراتهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي والمنافسة بشكل قوي في المباراة.

مسار الفريقين في البطولة:

تصاعدت أداء الفريقين في كأس مصر هذا الموسم، حيث تألق الأهلي في دور الـ16 وحقق فوزًا سهلًا على حساب فريق الداخلية بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على أرضية استاد الكلية الحربية. واستطاع المصري البورسعيدي تخطي عقبة فريق الانتاج الحربي بفوزه بنتيجة 1-0 في دور الـ16 أيضًا.

آمال الجماهير والتوقعات:

يترقب جمهور النادي الأهلي وجماهير المصري البورسعيدي هذه المباراة بحماس كبير، حيث تحمل تلك المواجهة الكثير من الإثارة والتشويق. يأمل جمهور الأهلي في استمرار تألق فريقهم والمضي قدمًا في مشوار الدفاع عن لقب الكأس، بينما يتمنى جمهور المصري تحقيق مفاجأة والتأهل إلى المربع الذهبي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والمصري | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والمصري | من هنـــا

ستكون مباراة الأهلي والمصري في دور ربع نهائي كأس مصر هذا الموسم من أبرز المباريات المرتقبة في الساحة الكروية المصرية. ينتظر الجميع أداءً قويًا ومثيرًا من الفريقين، ومن المؤكد أن المباراة ستشهد تنافسًا كبيرًا بين اللاعبين. سيكون لتكتيكات المدرب مارسيل كولر دور كبير في تحديد مجريات المباراة ونتيجتها. وعلى الرغم من التوقعات، إلا أن الكرة دائ

بث مباشر مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر

وتقدم «الفجر» خدمة بث مباشر لمباراة الأهلي والمصري في كأس مصر اليوم الخميس الموافق 3 من شهر أغسطس الجاري، والتي تقام اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «برج العرب» بالإسكندرية.

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.