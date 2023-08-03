مشاهدة مباراة الزمالك يلا شوت بث مباشر AL ZMALAK يلا كورة مباراة الزمالك والنصر بث مباشر مجاناً

الآن مشاهدة مباراة الزمالك يلا شوت بث مباشر AL ZMALAK يلا كورة مباراة الزمالك والنصر بث مباشر مجانًا بدون تقطيع

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الزمالك يلا شوت بث مباشر AL ZMALAK يلا كورة مباراة الزمالك والنصر بث مباشر مجانًا، تبحث جماهير كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر اليوم في البطولة العربية 2023، حيث ستحسم المباراة تأهل أحد الفريقين لربع نهائي البطولة العربية، حيث تأهل الاتحاد السعودية والوحدة الإماراتي، والرجاء الرياضي، والسد القطري، والهلال السعودي، والشرطة العراقي لربع نهائي البطولة العربية.

ويتبقى مجموعة الزمالك والتي سيتأهل منها فريقان من الزمالك والشباب، النصر السعودي، وتتلخص فرصة الزمالك في الفوز على النصر ليضمن تأهله رسميًا، وهناك فرصة آخر ضعيفة وهي تعادل الزمالك مع النصر، مع هزيمة الشباب من الاتحاد المسنتيري.

وحرصًا من الفجر على تقديم آخر أخبار الكرة العربية ومواعيد المباريات، سنقدم لكم فيما يلي موعد مباراة الزمالك والنصر اليوم في البطولة العربية 2023، كذلك ترددات القنوات الناقلة للمباراة، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين المتوقع.

موعد مباراة الزمالك والنصر اليوم في البطولة العربية 2023

وعن موعد مباراة الزمالك والنصر اليوم في البطولة العربية 2023، يستضيف ملعب استاد الملك فهد بالطائف مباراة الزمالك ضد النصر اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات البطولة العربية 2023.

وستنطلق مباراة الزمالك والنصر اليوم في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، البحرين، الأردن، اليمن، سوريا، العراق، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسوادن، والساعة 4:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر اليوم في البطولة العربية 2023

أما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر اليوم في البطولة العربية 2023، تنقل القنوات الرياضية السعودية SSC مباريات البطولة العربية على قنواتها المشفرة فقط، وتطبيق شاهد نت، عن طريق توفير خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والنصر، ولكن باشتراك مدفوع وللمشتركين في قنواتها فقط، لذا سنقدم لكم عبر السطور التالية ترددات القنوات الرياضية السعودية SSC.

القنوات الرياضية السعودية SSC

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747- 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

القمر الصناعي: بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

تشكيل الزمالك أمام النصر السعودي

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة النصر السعودي اليوم في البطولة العربية 2023.

  • حراسة المرمى: محمد صبحي.
  • خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حاتم سكر.
  • خط الوسط: دونجا - عمرو السيسي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو - أحمد فتوح.
  • الهجوم: سيف الدين الجزيري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والنصر | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والنصر | من هنــــا

تشكيل النصر السعودي أمام الزمالك

إليكم تشكيل النصر السعودي المتوقع لمواجهة الزمالك اليوم في البطولة العربية 2023، ومن المتوقع أن يكون ساديو ماني على دكة البدلاء في أول المباراة، ثم الدفع به في الشوط الثاني.

  • حراسة المرمى: نواف العقيدي.
  • خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الله مادو - علي لاجامي - أليكس تيليس.
  • خط الوسط: سيكو فوفانا - مارسيلو بروزوفيتش - خالد الغنام.
  • الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن غريب.
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