بعد رفع أسعار الفائدة.. تراجع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجع سعر الدولار من أعلى مستوى في أربعة أسابيع أمام نظرائه الرئيسيين الجمعة 4 أغسطس آب إذ يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الذي قد يؤثر في مسار حركة أسعار الفائدة الأميركية.
             
وسجل الجنيه الإسترليني زيادة طفيفة بعدما عوض الخسائر التي مني بها في أعقاب قرار بنك إنكلترا برفع الفائدة ربع نقطة مئوية أمس الخميس.
             
وحوم الين قرب متوسط نطاق تداولاته في الأسبوع الجاري في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون قياس مدى قبول بنك اليابان (المركزي) لارتفاع العوائد في أعقاب تعديل مفاجئ في سياسة البنك الأسبوع الماضي.
             
وفي غضون ذلك، ارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر مع انتعاش أسواق الأسهم الصينية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية.
             
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية 0.07% إلى 102.38 في التعاملات الآسيوية المبكرة. وكان المؤشر قد سجل أمس الخميس أعلى مستوياته منذ السابع من يوليو تموز عند 102.84 لكنه فقد قوته الدافعة في وقت لاحق مع اقتراب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري اليوم الجمعة.
             
لكن الدولار ارتفع إلى 142.64 ين مدعومًا بزيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل لأعلى مستوى في نحو تسعة أشهر عند 4.198% الليلة الماضية.
             
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.17% إلى 1.27305 دولار بعدما هبط إلى 1.2620 دولار أمس الخميس للمرة الأولى منذ 30 يونيو حزيران بعد قرار بنك إنكلترا وذلك على الرغم من تحذيره من أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة.
             
وزاد اليورو 0.06% إلى 1.09585 دولار.
             
وصعد الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.65815 دولار مواصلًا الانتعاش بعدما سجل أمس الخميس أدنى مستوى في شهرين.

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