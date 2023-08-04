بعد ارتفاع الفائدة.. أسعار الذهب تتجه لخسارة أسبوعية مع ارتفاع عوائد السندات

تتجه أسعار الذهب لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له في ستة أسابيع الجمعة 4 أغسطس آب إذ يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية الذي يحظى بمتابعة شديدة وذلك بعدما دفعت مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية هذا الأسبوع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوياتها في تسعة أشهر.



وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1936.15 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:38 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1971.70 دولار للأونصة.



وخسرت أسعار الذهب أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع الجاري وسجلت أدنى مستوياتها منذ 11 يوليو تموز في الجلسة الماضية.



وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني أمس الخميس بعدما أشارت بيانات التوظيف وبيانات اقتصادية أخرى إلى انحسار التضخم.



وتقل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا مع ارتفاع عوائد السندات.



وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة لأول مرة سجل ارتفاعًا طفيفًا الأسبوع الماضي بينما تراجع استغناء الشركات عن الموظفين لأدنى مستوياته في 11 شهرًا في يوليو تموز مع استمرار شح العمالة.



ورفع بنك إنكلترا (المركزي) سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى أعلى مستوياته في 15 عامًا أمس الخميس، وهي الزيادة الرابعة عشرة على التوالي، وحذر من أن الفائدة ستظل مرتفعة لفترة من الوقت.



وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.6 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 917.29 دولار. ويتجه المعدنان لتكبد خسارة للأسبوع الثالث على التوالي.



وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1260.65 دولار للأونصة.