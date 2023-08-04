سماع دوي انفجارات وإطلاق نار قرب ميناء نوفوروسيسك الروسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الروس، أنباء عن سماع انفجارات ودوي إطلاق نار، صباح اليوم الجمعة، قرب ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها مجموعة محلية على الإنترنت ونشرها موقع "أسترا" الإلكتروني الإخباري الروسي، حركة السفن قبالة الساحل وصوت إطلاق النار يأتي من اتجاه البحر.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن خدمات الطوارئ في نوفوروسيسك أكدت وقوع انفجارات، مضيفة بأنه جرى إبلاغ أجهزة الأمن.

وتصاعدت الاشتباكات في البحر الأسود والموانئ المحاذية منذ أن رفضت روسيا الشهر الماضي، تمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وضربت الطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية عددًا من منشآت الموانئ الأوكرانية وصوامع القمح في البحر الأسود أو بالقرب منه.

وذكرت روسيا أيضًا أن زوارق مسيّرة أوكرانية هاجمت سفنًا حربية روسية كانت ترافق سفينة مدنية.