اليوم.. لبنان يحيي الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت

تصادف اليوم الجمعة الموافق 4 أغسطس، الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، حيث تأتي وسط دموع أهالي ضحايا الانفجار، التي لم تجف بعد، لا سيما في ظل الجمود المسيطر على ملف التحقيق من دون وجود أي تقدم على صعيد الملف القضائي، مع استمرار توقف عمل المحقق العدلي.

ويتحضر أهالي ضحايا انفجار المرفأ إلى المطالبة بإجراء تحقيق دولي، مع استمرار تعليق التحقيق المحلي، وفي المقابل، تؤكد جهات سياسية وحكومية على وجوب ابتعاد المحقق العدلي عن تسييس الملف للوصول إلى الحقيقة الكاملة حول من قام بانفجار المرفأ.

ووقع انفجار مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس/ آب 2020، على مرحلتين في العنبر رقم 12 في المرفأ، نتجت عنه سحابة دخان ضخمة ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة، وبلغ عدد الوفيات جراء الانفجار، حسب وزارة الصحة اللبنانية، 218 شخصا، ونحو 6500 مصاب.