“نحلم ونحقق” هوية اليوم الوطني السعودي 93 من قِبل رئيس هيئة الترفيه

في الشهر القادم، يحتفل السعوديون باليوم الوطني السعودي الـ 1445، والذي يصادف ذكرى تحول المملكة من "مملكة الحجاز" إلى "المملكة العربية السعودية" في 23 سبتمبر 1932، ويعتبر هذا اليوم إجازة رسمية للمواطنين والوافدين في القطاعين الحكومي والخاص. يحتفل السعوديون باليوم الوطني بفخر واعتزاز، ويتم خلاله تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة تعبر عن الوحدة الوطنية وتجسد المنجزات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات.

اليوم الوطني السعودي

شعار اليوم الوطني السعودي 93

استلهمت الهوية الوطنية السعودية من الأحلام التي أصبحت حقيقة واقعية في جميع جوانب حياة سكان المملكة، وهذا انعكس بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها السعودية في رؤيتها المستقبلية "رؤية 2030"، وجعل هذا التوجه يرسخ مكانة المملكة القوية والمؤثرة في المنطقة والعالم، ويقوي دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة، ويمكن أن يشكل مصدر فخر للسعوديين ويعزز الوحدة الوطنية بينهم.

صُمِّم الشعار الفني للهوية الوطنية السعودية على شكل فرشاة رسام حالم، يخطُّ أحرفه بعذوبة وانسيابية تتجاوز حدود السماء، ويرسم حدود أرض المملكة العربية السعودية، وتعكس هذه الرسمة الحلم الذي يحظى به المواطنون والمقيمون في المملكة، والذي يتحقق بعزيمة وإصرار يجعل منه حقيقة ثابتة وراسخة كالجبال، وبخط اليد، تُكتب الأحلام التي ترسخ في الأذهان، وتحفز الحالمين لتحقيق أهدافهم بخطوات مدروسة وواثقة، وجاءت الألوان المستخدمة في الشعار مستوحاة من خضرة الأراضي وطبيعتها الغنية، وتعبر عن الهوية الوطنية السعودية بألوانها الزاهية والمميزة.

وجاء الشعار الفني كفُرشاة رسام حالم يخط أحرفه بعذوبة وانسيابية تتجاوز حدود السماء ويرسم حدود أرض المملكة، التي تحتضن الحلم بعزيمة وإصرار تجعل منه حقيقة ثابتة راسية كالجبال، فبخط اليد كتبت الأحلام لترسخ في الأذهان هكذا يخطط الحالمون أهدافهم في الحياة، ليبدؤوا رحلة التحقيق بخطوات مدروسة وواثقة، فيما استلهمت الألوان من ألوان الخفاق الأخضر وطبيعة الأراضي الغنية لمملكتنا الحبيبة.

ودعت الهيئة العامة للترفيه، جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى استخدام وتوحيد الهوية المعتمدة لليوم الوطني الـ93، وذلك عبر مختلف التطبيقات من خلال تحميل دليل الهوية بالدخول على الرابط التالي: https://nd.gea.gov.sa/ ، حيث احتوى على الإرشادات الخاصة بالشعار وطريقة استخدامه بمختلف التطبيقات.

ووفقا للموقع الإلكتروني، فقد تزينت الصفحة الرئيسية بعبارة ترحيبية «اليوم الوطني السعودي 93، لم تتوقف أحلامنا منذ بدأت هذه الدولة، واليوم نجدد الحب والولاء للأرض المعطاءة بعد مرور 93 عاما على توحيد السعودية.. ندعوكم للاحتفال بتحقيق الأحلام».

وتضمن الموقع الإلكتروني ملفات الهوية لليوم الوطني السعودي، وعدة أغانٍ وطنية هي «موعدنا 2030»، و«فوق السحايب»، و«ونِعْم» و«داري هنا»، فيما احتوى الموقع الإلكتروني أيضا على صور القادة، وشعار اليوم الوطني، وهوية اليوم الوطني، وكتيب الفعاليات، وغيرها من الملفات المساعدة على إنتاج الأعمال المرئية والمصورة احتفاء باليوم الوطني 93.

وتضمنت هوية اليوم الوطني أبرز المشاريع السعودية العملاقة، منها: مشروع بوابة الدرعية، مشروع سندالة، مشروع تطوير العلا، مشروع ذا لاين، مشروع السودة للتطوير، مشروع المسار الرياضي، مشروع حديقة الملك سلمان، مشروع الشعيبة للطاقة الشمسية، مشروع السيارات الكهربائية، برنامج المملكة لرواد الفضاء، ومشروع المكعب.