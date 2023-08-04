استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية

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بوابة الفجر

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، خلال اقتحامها مخيم «نور شمس» في طولكرم بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن الشاب محمود أبو سعن (18 عاما)، أصيب برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال عليه من مسافة صفر، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث استشهد متأثرا بجروحه.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طولكرم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام.

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