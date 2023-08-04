ألمانيا تدعو إلى مواصلة جهود الوساطة مع انقلابيي النيجر

عربي ودولي
بوابة الفجر

دعت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، إلى مواصلة "جهود الوساطة" مع المجلس العسكري في النيجر، بعد فشل وفد من غرب إفريقيا في تأمين عودة الحكومة المنتخبة إلى السلطة في البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين في إفادة صحفية: "من المهم أن نُعطي مساحة لجهود الوساطة"، مضيفًا: "نأمل في أن تؤدي إلى نهاية ناجحة... حلّ سياسي".

وكان وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، غادر النيجر أمس الخميس، بعد عرض مقترحات للخروج من الأزمة على الانقلابيين الذين أعلنوا وقف التعاون العسكري مع فرنسا.

وغادر الوفد برئاسة رئيس نيجيريا السابق عبدالسلام أبوبكر نيامي من دون أن يلتقي رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن الجنرال عبدالرحمن تياني ولا الرئيس المخلوع محمد بازوم. لكنه التقى في المطار عددًا من المسؤولين الانقلابيين الذين بحث معهم "آخر مقترحات الخروج من الأزمة" التي عرضتها إكواس.

وفرضت إكواس عقوبات شديدة على نيامي وأمهلت الانقلابيين حتى الأحد لإعادة بازوم إلى منصبه تحت طائلة استخدام "القوة".

ويعقد رؤساء أركان بلدان إكواس اجتماعًا يفترض أن يُختتم بعد ظهر الجمعة في أبوجا، فيما أعلنت جيوش عدد من دول المجموعة بما في ذلك جيش السنغال، أنها مستعدة لإرسال جنود إذا تقرر التدخل العسكري.

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