رشا سمير تكتب: منورة يا حكومة!

الشفافية..هي أصل كل العلاقات، أصل علاقة الزوج بزوجته والأب بأولاده والتاجر بزبائنه والمعلم بتلاميذه، فما بالك بالدول وشعوبها!.

الشفافية بإختصار هي الوضوح..والوضوح في العلاقات هي العامل الأساسي لنجاحها.

هكذا تعودت الحكومات في الدول المتقدمة بأن تطرح على الشعوب الحقائق وتشاركهم في الأزمات وأسبابها وتسمع أرائهم من خلال برلمان حقيقي يمثل صوت الشعب.

أما نحن فلم نتعود أبدا على حكومة تتسم بالشفافية أو حكومة قادرة على وضع الأمور في نصابها وتوضيح المشكلة وأسبابها ومدتها ومناقشة الحلول الأقرب إلى الواقع والتنفيذ..

هكذا يتعلم المواطن تحمل المسئولية مع الدولة حين يشعر بأنه جزء من المشكلة.

عندما حدثت أزمة إنقطاع الكهرباء التي ظهرت مؤخرا مع تداعيات الإحتباس الحراري الذي أصاب العالم بأسره، تسائل المواطن البائس بكل سذاجة: "خير يا جماعة..هو في إيه؟!".

من هنا إنطلقت في وجهه الإجابات من كل صوب وحدب، رواد مواقع التواصل الإجتماعي كالعادة يهذون، القليل منهم يعقلون والباقي لا يعقلون ولا يعلمون فقط يثرثرون..

انتظرنا الرد من المسئولين الذين (وربنا ما يقطع لهم عادة) يترقبون أولا في صمت ثم يصمتون! والصمت بديهيا يؤدي إلى تفاقم المشكلة، ويصبح رد الفعل المعتاد (إعمل نفسك من بنها)!.

توالت أسئلة منطقية ومشروعة..كيف تنقطع الكهرباء ونحن قد توقفنا عن تصدير الغاز لشهور طويلة؟ كيف تنقطع الكهرباء ولدينا حقل ظُهر للغاز؟ كيف وقد قامت مصر بعقد صفقة قيمتها تسعة مليارات دولار لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح بهدف زيادة طاقة توليد الكهرباء في البلاد بنحو ٥٠٪ في عام ٢٠١٥؟ كيف؟

ولأن الحل عند الحكومة يأتي دائما من خارج الصندوق، فقد خرجت تصريحات المسئولين متضاربة تنم عن عدم دراية وعدم إكتراث بل وعدم مصداقية..

انتظرنا الرد..ولا شيء!.

تفرق دم المواطن بين القبائل..وزارة البترول تتهم الكهرباء والكهرباء تتهم البترول، والمواطن لا يهمه من المتهم..فقط يهمه أن يعيش في النور ويتنفس هواء في ظل طقس غير آدمي..والحل؟

تمخضت الحكومة فولدت فأرا..بصدور أغرب بيان في تاريخ مصر منذ صدور بيان الحاكم بأمر الله بمنع أكل الملوخية!..

البيان هو قرار تخفيف الأحمال الذي طالبت فيه المواطن بتحمل مسئولية ركوبه الأسانسير عشر دقائق قبل رأس الساعة وعشر دقائق بعدها، وإنتظار دوره في تخفيف الأحمال عله يأتي صباحا، ظهرا، أو مساءً دون تحديد اليوم..المهم أن كلمة السر هي "رأس الساعة"!..

توالت النكات على مواقع التوصل الاجتماعي..فالشعب المصري بحق أثبت أنه شعب إبن نكتة، وشر البلية ما يضحك!.

تفاقمت مشكلة الكهرباء يوما بعد يوم وللأمانة لم يتحمل الشعب كله ضريبة تخفيف الأحمال، بل كالعادة دفع الفاتورة يتناسب طرديا مع الحالة الاجتماعية!.

الأخوة البؤساء في الريف والصعيد تنقطع عنهم الكهرباء (حسب تصريحاتهم) ما بين ٦ و٧ ساعات يوميا..الأخوة المفرهدين في منطقة مصر الجديدة تنقطع عنهم ثلاث ساعات يوميا صباحا ومساءً وفي الفجر (قبل الأكل وبعده)..الأخوة الأكثر حظا من سكان الزمالك ومدينة نصر والدقي والمهندسين مرتين فقط يوميا..أما الأخوة المفرفشين في كومباوندات الشيخ زايد والتجمع الخامس فهؤلاء براءة (أه والله براءة، مش معانا في التخفيف أصلا)!..

بما أن الحكومة تجتمع حاليا في العلمين والسادة الوزراء مع السادة البرلمانيين في الساحل، بالإضافة إلى أن نانسي عجرم وهيفاء منورين الحفلات هناك..إذن فقطع الكهرباء في الساحل أصبح مكروها ومن الكبائر، هؤلاء بالقطع هم الأخوة ولاد المحظوظة!..

هكذا باتت تصريحات السيد رئيس الوزراء بأن تخفيف الأحمال يتحمله المواطنون على حد السواء هو تصريح باطل مثل جواز عتريس من فؤادة!.

تتوالى الحكايات..طبيب إنقطعت عنه الكهرباء أثناء عمل منظار لمريض، شابة يتحرش بها شاب في الظلام على سلم العمارة، مواطن إختنق في المصعد وأنقذوه بأعجوبة..كبار السن يعانون من أزمات صحية.

مرة أخرى يؤكد وزير الكهرباء أن تخفيف الأحمال لن يتجاوز هذا الأسبوع وعلى عكس التصريح تخرج علينا الحكومة بجدول جديد يحتاج إلى خبير لوغاريتمات لفك شفرته، ١٠٧ صفحة هي جدول مفصل لقطع الكهرباء الفترة القادمة، هنا لم يبق أمام المواطن إلا أن يدعو الله (يارب بلاش الكاميرون ولا البرازيل في المجموعة بتاعت السبت ٦ ونص)!.

أخيرا تصريح أسعد المواطن..أجازة للموظفين الأحد من كل أسبوع حتى نهاية أغسطس، الحقيقة أن الفرحة عمت البلاد عقب هذا التصريح، وعلت أصوات الجماهير تهتف:(ربنا يخلي الحكومة).

في نهاية هذا المسلسل البديع..لم نفهم أي شيء..ولم نعرف متى سيتوقف قطع الكهرباء..ولم نرى أي شفافية بين الحكومة والمواطن..

انتهت حلول الأرض ولم يبق غير أن نقول: "لله الأمر من قبل ومن بعد.. ومنورة يا حكومة".

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