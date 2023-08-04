يوم عربي حافل في دورة الالعاب الجامعية شانجدو 2021



في سادس أيام المنافسات حقق البطل الجزائري شراد اسامة اول ميدالية فضية للعرب في دورة الالعاب الجامعية العالمية الحادية والثلاثين المقامة في شانجدو بجمهورية الصين الشعبية في مسابقة ١٥٠٠ متر بزمن وقدره ٣ دقائق و٤٠ ثانية و٦٤ جزء من الثانية وهي الميدالية الثانية التي تحققها الجزائر بعد برونزية رمي القرص التي احرزها اللاعب اسامة خنوسي.

وتأهل اللاعب الاماراتي خليفة الزرعوني للدور الثاني في المبارزة لكنه خرج على يد بطل اوزباكستان بنتيجة ٨ / ١٥.. كما خرجت اللاعبة الاماراتية نورا البريكي من الدور الأول في المبارزة بعد ان فازت بمباراة وخسرت في الاربع مباريات التالية .

وغادر الليبي علي بن طالب منافاسات المبارزة بالسيف ايبيه بعد أن فقد جميع مبارياته الست التى خاضها أمام الاوزبكى ومحمد صديقوف 0/ 5، وامام الاماراتى خليفه الزرعونى 1/ 5، وامام البولندى ميشيلاك 0 /5، وامام الفلندى توبيكات 0 /5، وامام الاستونى اسكوف روسلان 0 /5، وامام اليابانى ماتسوموتو 3/ 5.



وعلى هامش الدورة عقد اليوم بمقر قرية الألعاب الجامعيه بمدينة تشنجدو الصينيه اجتماع مشترك ضم رئيس الاتحاد الدولى للرياضه الجامعيه السويسري ليونز والنائب الثانى لرئيس الاتحاد الافريقي للرياضه الجامعيه ورئيس الوفد الليبي فى الدورة طارق حشاد، تم فيه الطرق للعديد من المواضيع التى تهم تطوير الرياضه الجامعية بافريقيا وسبل الرقى بها، بالاضافة إلى بحث الاهتمام بطلاب الجامعات من ذوى الإعاقة وإقامة المسابقات لهم لتسهيل دمجهم فى المجتمع وتم الاتفاق على دراسة الموضوع باستفاضه ووضع آليه لمشاركتهم.

وخلال الاجتماع اشاد رئيس الاتحاد الدولى للرياضه الجامعيه بجهود الاتحاد الليبي وتنوع انشطته.

كما عقد على هامش الدورة اجتماع للوفود العربيه المشاركة بحضور عدد من الشخصيات الرياضيه العربيه وهم الاستاذ طارق حشاد ( ليبيا) والدكتور خالد المزيني والدكتور عبد الاله الصلوي (السعوديه ) والدكتور سالم بن خميس العريمي والدكتور قاسم مرتضى (سلطنة عمان) والدكتورة ديمن فرج (العراق )، والاستاذ راشد المري (قطر) والاستاذ احمد راضي قريع (فلسطين)، والاستاذة منار الزاجى (عمان) والدكتور سلمان حاجى (الكويت)، والاستاذ ابراهيم مختار (الإمارات)، والاستاذ إياد طلب من سوريا.

وتم الاتفاق على تبادل الزيارات للاستفادة من الخبرات، وتوحيد المواقف فى انتخابات الاتحاد الدولى القادمه بسويسرا نوفمبر القادم، والعمل على تقارب الاتحادين الاسيوى والافريقي، وحصر الكوادر العربيه المؤهله للدفع بها فى لجان الاتحاد الدولى والاتحادين الافريقي والاسيوى، وزياد ة الاهتمام بالرياضيين المتميزين، والاهتمام بالرياضه النسائية، وتشكيل لجنة للتواصل مع الاتحاد الدولى والجامعه العربية، وتشجيع اتفاقيات التوأمه بين الجامعات العربية، وإقامة أنشطة ثقافيه على هامش الدورات والتجمعات.