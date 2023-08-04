عاجل - فلورنتينو بيريز يحسم الأمر.. تفاصيل سعر انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد

بات نادي ريال مدريد الإسباني قريبًا من تحقيق صفقة استثنائية بتعاقده رسميًا مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يلعب حاليًا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وبهذا الانتقال المثير للاهتمام، سينضم مبابي إلى صفوف ريال مدريد ليعزز قوة الفريق ويقدم إضافة هامة لخط الهجوم.

وبحسب ما أكدته شبكة ” PSG Community” الفرنسية ، تفاصيل أخرى حول صفقة الانتقال لم تتم الكشف عنها بعد، ولكن من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان الرسمي عن التفاصيل والشروط المتفق عليها بين الناديين واللاعب.

أفادت الشبكة الفرنسية الرياضية في تقرير حصري أن نادي ريال مدريد الإسباني نجح في إتمام صفقة نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي بشكل رسمي، وبحسب التقارير، بلغت قيمة الصفقة 200 مليون يورو، ولم تتوقف التفاوضات عند هذا الحد، حيث تم اتفاق إضافي يشمل متغيرات وإضافات أخرى تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو.

وفقًا للتقارير المؤكدة من الصحيفة، يبدو أن ريال مدريد الإسباني قد حسم تعاقده مع النجم كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبسبب هذا القرار، تم انسحاب النادي الملكي من صفقة التعاقد مع هاري كين، هداف منتخب إنجلترا ولاعب نادي توتنهام الإنجليزي.

وفقًا لمعلومات جديدة، يبدو أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي يفضل البقاء في صفوف نادي باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده في عام 2024، وذلك بسبب توقعه الحصول على مكافأة ولاء مقدرة بـ 40 مليون يورو في حال استمراره مع النادي الفرنسي حتى نهاية عقده.