بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة السد والشرطة في البطولة العربية .. يلا شوت

بث مباشر الآن | كورة لايف مشاهدة مباراة السد والشرطة في البطولة العربية.. يلا شوت ، مواجهة مرتقبة اليوم تجمع بين فريقي السد القطري والشرطة العراقي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية «كأس الملك سلمان 2023»، والمقامة حالياً في المملكة العربية السعودية، في الفترة من 27 يوليو، وحتى 12 من شهر أغسطس الجاري.

بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة السد والشرطة في البطولة العربية.. يلا شوت، يُقيم ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية مباراة مثيرة في إطار دور ربع النهائي لبطولة الكأس العربية "كأس الملك سلمان للأندية"، حيث سيتواجه نادي السد القطري والشرطة العراقي في أولى مباريات هذا الدور المثير.

في مرحلة المجموعات، تألق نادي السد القطري ونجح في تصدر مجموعته بأداء مميز، بتغلبه على الهلال السعودي الذي جاء في المركز الثاني. هذا الانتصار والتأهل يُظهر مدى قوة وإصرار السد لتحقيق النجاحات والمنافسة على أعلى المستويات في البطولة.

بالمثل، تأهل نادي الشرطة العراقي كثاني مجموعته، بعد تصدر اتحاد جدة المركز الأول. أظهر الشرطة عزيمةً وقوةً في مراحل المجموعات، واستحق التأهل إلى دور ربع النهائي بفضل أدائه المتميز وروح الفريق القتالية.

تشع المنافسة في دور ربع النهائي بالإثارة والتحدي، حيث ستكون المباراة بين السد القطري والشرطة العراقي تجربة ممتعة وحماسية للجماهير العربية. يتطلع الجميع إلى متابعة هذه المواجهة ومشاهدة المباراة النارية بين الفريقين، اللذين يسعيان لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل.

تبقى الأمال مرتفعة لكلا الفريقين للوصول إلى المراحل المتقدمة من البطولة، ويُتوقع أن تكون المباراة مليئة بالتشويق والإثارة. نتمنى أن تُظهر المواجهة أفضل ما لديها من كرة قدم وروح رياضية عالية، وأن يحتفل الجمهور بأداء مميز من الفريقين في ساحرة المستديرة.

موعد مباراة السد القطري ضد الشرطة العراقي

وتنطلق صافرة مباراة السد القطري والشرطة العراقي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السد القطري ضد الشرطة العراقي

وتنقل مباراة السد القطري ضد الشرطة العراقي ومباريات كأس البطولة العربية عبر شاشة قناة SSC السعودية الرياضية التي تمتلك حقوق البث المباشر لمباريات البطولة العربية للاندية 2023.

تردد قنوات SSC السعودية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عربسات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

كأس الملك سلمان للأندية



تشهد بطولة الأندية العربية "كأس الملك سلمان"، التي تقام حاليًا في المملكة العربية السعودية، انطلاق مباريات الدور ربع النهائي اليوم السبت. تم تأهيل ثمانية فرق رائعة لهذا الدور المهم، حيث ستُلعب مباراتان اليوم ومباراتان غدًا الأحد.

تحمل مواجهات ربع النهائي الكثير من الإثارة والتشويق، حيث ستتواجه أفضل الأندية العربية في تحدي رياضي مميز. الجماهير العربية بأكملها متشوقة لمتابعة هذه المواجهات المصيرية والتي ستحدد هوية الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي.

في السطور التالية القيمة السوقية للأندية الثمانية التي تأهلت للدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية على النحو التالي:

اتحاد جدة – 78،03 مليون يورو

الشرطة العراقي – 2،78 مليون يورو

السد القطري – 45،43 مليون يورو

الهلال السعودي – 163،63 مليون يورو

الشباب السعودي – 23،63 مليون يورو

النصر السعودي – 128،58 مليون يورو

الرجاء المغربي – 17،22 مليون يورو

الوحدة الإماراتي – 37،75 مليون يورو

سلمان للأندية". وقاد بنزيما فريقه لتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، حيث نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في مراحل المجموعات. هذا التألق اللافت للنظر جعله يفرض نفسه كهداف المسابقة ويفصله عن منافسه القريب، نيمار لاعب الزمالك.

بفضل تسجيله الأهداف في جميع مباريات المجموعات، انفرد بنزيما بصدارة قائمة الهدافين، واستطاع أن يفك ارتباطه مع نيمار لاعب الزمالك الذي سجل هدفين لفريقه أمام الاتحاد المنستيري. يُعَدّ هذا التألق والتسجيل المتكرر مؤشرًا على قوته ومهاراته الهجومية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السد والشرطة | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السد والشرطة | اضغط هنـــا

تستمر المنافسة في البطولة، وبنزيما بالتأكيد يسعى للحفاظ على تفوقه وزيادة رصيده من الأهداف في المباريات القادمة. وسيكون لنيمار وبقية المهاجمين كلمة أخرى في المنافسة على لقب هداف البطولة. نتمنى أن تتواصل هذه الإثارة والتنافس الشرس في المباريات المقبلة، وأن نشاهد المزيد من الأهداف الرائعة في هذه البطولة العربية الممتعة.

أرقام كريم بنزيما مع اتحاد جدة بالبطولة العربية

للأندية"، حيث يمتلك رصيدًا مميزًا من 4 أهداف من أصل 5 أهداف سجلها فريقه. يتألق بنزيما بقوة في المسابقة حيث نجح في تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة لزميله ليسجل هدفًا آخر.

تحمل أهداف بنزيما توقيعه في مباريات الفوز لفريقه، حيث سجل الهدف الثاني في مباراة الترجي التونسي والذي أنتهت بنتيجة 2-1 لصالح فريقه. ولاحقًا، قاد الفريق للفوز أيضًا بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مواجهة الصفاقسي التونسي. وتألق بشكل لافت في مباراة الشرطة العراقي حيث قام بتنفيذ ركلة الجزاء بنجاح وسجل هدفًا آخر لفريقه.

بنزيما يبدي مهارات هجومية ممتازة وقدرة فائقة على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة. تعتبر إسهاماته وأداؤه الرائع سببًا رئيسيًا وراء نجاح فريق اتحاد جدة في تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة والتأهل لدور ربع النهائي.

المتأهلون إلى دور ربع النهائي بالبطولة العربية للأندية

الإتحاد السعودي

الوحدة الإماراتي

الرجاء المغربي

الهلال السعودي

السد القطري

الشرطة العراقي

النصر السعودي

الشباب السعودي

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السد والشرطة | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السد والشرطة | اضغط هنـــا

مباريات دور ربع النهائي للبطولة العربية



السبت

السد القطري Vs الشرطة العراقي

الساعة: 6 مساء

الهلال السعودي Vs الاتحاد السعودي

الساعة: 9 مساء

الأحد:

النصر السعودي Vs الرجاء المغربي

الساعة: 6 مساء

الشباب السعودي Vs الوحدة الإماراتي

الساعة: 9 مساء