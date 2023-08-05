بث مباشر مباراة الإتحاد يلا شوت: الآن مشاهدة مباراة الإتحاد والهلال اليوم بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة الإتحاد والهلال اليوم بث مباشر يلا شوت

بث مباشر مباراة الإتحاد يلا شوت: مشاهدة مباراة الإتحاد والهلال اليوم بث مباشر يلا شوت، بعد تأكيد تأهلهما إلى دور الثمانية من بطولة الأندية العربية - كأس الملك سلمان، يستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة تحدي آخر وصعب عندما يلتقي بنظيره اتحاد جدة. تعد هذه المباراة من أكثر المواجهات ترقبًا وحماسًا في المرحلة الحالية من البطولة.

ومن المقرر أن يواجه الهلال السعودي نظيره اتحاد جدة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

تصريحات مدرب الهلال السعودي عن مواجهة اتحاد جدة

في مؤتمر صحفي مثير قبيل مواجهة اتحاد جدة في دور الثمانية من بطولة الأندية العربية، أبدى خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي تفاؤلًا وحماسًا بالمباراة المنتظرة بين الفريقين. وأكد خيسوس على أنهم مازالوا في مرحلة الإعداد والتحضير للمباراة، وأنهم يشعرون بالسعادة للتأهل إلى دور الثمانية في البطولة العربية.

أكد المدير الفني للهلال أن فريقه يمتلك طموحًا كبيرًا ويسعى جاهدًا للوصول إلى الأدوار النهائية من البطولة، وهذا يعكس روح الفوز والتحدي التي يملكها الفريق. وأشار إلى أن الخصم، اتحاد جدة، ليس سهلًا، وأن الفريق يعرفه جيدًا ويدرك قوته وإمكانياته.

يتجلى من تصريحات خيسوس روح التحفيز والتفاؤل داخل صفوف الهلال قبل المباراة الحاسمة، حيث يدرك المدير الفني ولاعبوه أهمية هذه المباراة وأنها ستكون مباراة قوية ومنتظرة بين الفريقين. ومن المؤكد أن الهلال سيقدم أفضل أداء له في هذه المباراة، حيث يسعى لتحقيق الفوز وتأمين التأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

بهذا الصدد، تتبقى للجماهير وعشاق الكرة العربية فقط أيام قليلة قبل أن تشهد مباراة الهلال واتحاد جدة تحت إطار البطولة العربية. سيكون لهذا اللقاء القوي أثره الكبير في رسم مسار المنافسة، وقد يكون حاسمًا في تحديد المتأهل للدور نصف النهائي. بفضل روح المنافسة والتحدي الذي يحمله الفريقان، من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة وحماسية، وستمنح الجماهير فرصة لمشاهدة أفضل أندية العالم العربي في صراع من أجل تحقيق الانتصار والتقدم نحو التتويج بلقب البطولة العربية.

مدرب الهلال قبل مباراة الاتحاد: مواجهة صعبة

أثناء المؤتمر الصحفي المتعلق بمباراة اتحاد جدة، أعرب خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن التحضيرات والتحديات التي يواجهها الفريق. وأكد أنه لا يوجد تأكيدات حول مشاركة اللاعب مالكوم في المباراة، لكنه أشار إلى جاهزية أي لاعب آخر للمشاركة في حال عدم تواجد مالكوم.

وأضاف المدرب أن فريقه مازال في طور البناء والإعداد للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتمنى تعزيز خط الهجوم بضم مهاجمين إلى الفريق قبل بداية الموسم. وأشاد بلاعب الشاب عبد الله حمدان، معتبرًا أنه إضافة كبيرة للفريق وسيكون له دور هام في المستقبل.

وأكد خيسوس أن المرحلة الحالية من الإعداد تعتبر طبيعية ومليئة بالتحديات، ولكنه على ثقة بتحسن الفريق تدريجيًا خلال التدريبات والمباريات. وأعرب عن عدم قلقه من الجانب الدفاعي للفريق، مشيرًا إلى أن نتائج العمل الجاد ستظهر بشكل إيجابي مع مرور الوقت.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

بهذه التصريحات، يعكس خيسوس تفاؤله وتحفيزه للاعبيه قبل المباراة المهمة، كما يتحدث عن رؤيته لمستقبل الفريق وحاجتهم لتعزيز صفوف الهجوم. يُظهر المدرب الأمل في التحسن التدريجي للفريق واستعدادهم للتحديات القادمة في البطولة العربية والموسم القادم.