مشاهدة مباراة الإتحاد والهلال يلا شوت بث مباشر

بث مباشر مباراة الإتحاد تويتر: مشاهدة مباراة الإتحاد والهلال يلا شوت بث مباشر ، وتشهد المحبين لكرة القدم في العالم العربي انتظارًا مليئًا بالحماس للمواجهة المرتقبة التي ستجمع بين اتحاد جدة والهلال السعودي في دور ربع النهائي من بطولة الأندية العربية "كأس الملك سلمان 2023".

سيكون هذا اللقاء المرتقب مثيرًا بين الفريقين المحليين الكبيرين، حيث ستتصارع أساطير الكرة السعودية في مباراة محمومة على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز، الجماهير ستكون على موعد مع لقاء تاريخي، حيث يتجدد التنافس القوي بين الفريقين الذين يمتلكان جماهير عريضة وحماس كبير لتشجيع أبطالهم.

سيسعى كل فريق بكل قوة لتحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل النهائية من البطولة العربية. سيكون الهلال مدعومًا بالتاريخ الحافل للنادي والإنجازات العديدة التي حققها على مدار السنوات الماضية، فيما سيسعى اتحاد جدة لتحقيق الانتصار بعد تألقه وتأهله المثير في دور المجموعات.

تعتبر هذه المواجهة من أبرز المباريات الكروية في العالم العربي، ومن المؤكد أنها ستكون مليئة بالإثارة والتشويق والتحدي. سيكون اللقاء فرصة لمحبي الكرة لمتابعة أداء النجوم والمواهب الكروية الكبيرة التي تمثل الناديين.

بهذه المناسبة، ستكون أنظار العالم العربي متجهة نحو هذا اللقاء الحاسم، حيث يتشوق الجميع لمشاهدة أجواء المنافسة الشرسة وروح المنافسة الكروية العالية. سيكون هذا اللقاء بمثابة اختبار حقيقي للفريقين وفرصة للتألق والتقدم نحو اللقب الغالي وتحقيق الطموحات الكروية الكبيرة.

موعد مباراة اتحاد جدة والهلال

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بجدة السعودي لملاقاة نظيره فريق الهلال السعودي على استاد مدينة الملك فهد الرياضة ضمن منافسات الربع النهائي في البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية".

وتقام مباراة اتحاد جدة والهلال السعودي مساء يوم السبت والموافق 5 من أغسطس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة اتحاد جدة والهلال

ويتم بث مجريات المباراة عبر شبكة قنوات SSC Sports السعودية صاحبة حقوق النقل الحصري والمباشر لجميع مباريات البطولة العربية للأندية.

تردد القناة: 1252.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

رغم التدعيمات القوية التي قامت بها إدارة الهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن الفريق يعاني تحت قيادة المدير الفني خورخي خيسوس. خلال مرحلة دور المجموعات في بطولة الأندية العربية "كأس الملك سلمان 2023"، وجد الهلال نفسه في المجموعة الثانية مع فرق قوية مثل السد القطري والوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي.

انطلقت مشاركة الهلال في المجموعة بخسارة مفاجئة أمام السد بنتيجة 3-2، مما أثار القلق بين جماهير الفريق وزاد من التوتر. وفي المباراة التالية، تعادل الهلال دون أهداف أمام أهلي طرابلس، مما جعل موقفه في المجموعة محل تساؤل.

ولكن، تمكن الهلال من انتزاع فوز هام في الجولة الأخيرة عندما تغلب على فريق الوداد المغربي بنتيجة 2-1، وهذا الفوز كان كافيًا لضمان التأهل لدور الثمانية بمركز الوصيف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

وبالتالي، سيكون الهلال على موعد ناري مع الاتحاد السعودي في دور الثمانية. يعتبر هذا اللقاء من أكثر المواجهات ترقبًا ومنافسة في المرحلة الحالية من البطولة. يتطلع جمهور الهلال إلى رؤية تحسن أداء الفريق في هذه المرحلة الحاسمة والتأهل إلى المراحل النهائية للمنافسة على اللقب العربي.

تظل مسيرة الهلال في البطولة مثيرة للجدل والتشويق، وسيكون على خورخي خيسوس ولاعبي الفريق تجاوز التحديات وتقديم أداء مميز لتحقيق التأهل والتنافس على البطولة العربية المرموقة.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز، كويلار، سافيتش، ميشيال، سالم الدوسري

خط الهجوم: مالكوم.

وتصدر الاتحاد المجموعة الأولى بتسع نقاط ليكون هو الفريق الوحيد في البطولة بأكملها الذي فاز بكل مبارياته في دور المجموعات.

ويأتي تشكيل اتحاد جدة السعودي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: صالح العمري - زكريا هوساوي - أحمد شراحيلي - مد الله العليان.

خط الوسط: رومارينيو - سلطان الفرحان - إيغور كورونادو - جوتا.

خط الهجوم: كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله.

ويسير فريق الاتحاد السعودي بصورة أكثر من رائعة تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم، نونو سانتو، وتمكن من تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، وتصدر المجموعة الأولى والتي ضمت كل من: الشرطة العراقي والثنائي التونسي الترجي والصفاقسي.