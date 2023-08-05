بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023 بدقة عالية دون تقطيع

رابط بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023 بدقة عالية دون تقطيع،نحن على موعد مهم ومثير مع مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية للأندية. ستقام هذه المباراة يوم السبت 5 أغسطس 2023، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة ومثيرة للغاية.

سيطلق الحكم صافرة بداية المباراة المنتظرة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون هذا الوقت المناسب للمشجعين في المملكة العربية السعودية لمتابعة المباراة ودعم فريقهم المفضل.

بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023 بدقة عالية دون تقطيع

بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023 بدقة عالية دون تقطيع

رابط بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد بفضل أداءه المميز، تأهل نادي الاتحاد إلى مباراة ربع نهائي بطولة العربية للأندية 2023 بعد أن احتل المركز الأول في مجموعته بالعلامة الكاملة من 9 نقاط. حقق الفريق الانتصار على جميع الفرق المشاركة في نفس المجموعة وهم الشرطة العراقي والترجي والصفاقسي التونسي.

من ناحية أخرى، واجه نادي الهلال صعوبات في دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2023 بخلاف التوقعات. تعادل مع أهلي طرابلس وخسر أمام السد، وحقق فوزًا صعبًا على الوداد في المباراة الأخيرة ليتأهل كوصيف في مجموعته.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال

مباراة الاتحاد ضد الهلال تقام فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، الموافق 5 أغسطس، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، على أن تذاع المباراة عبر قناة SSC.

الاتحاد ضد الهلال

رابط بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد واستطرد التقرير أن كفة الفريقين تتساوى في مبارياتهما خلال البطولات العربية، حيث حقق كل منهما انتصارين دون أن يحضر التعادل بينهما قبل المواجهة الخامسة بينهما التي تعد أشبه بالنهائي المبكر في ظل كوكبة النجوم التي تعج بهما صفوفهما، ففي الاتحاد يبرز الفرنسي كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم 2022، ومواطنه نجولو كانتي، والبرتغالي جوتا، اضافة إلى البرازيلي إيجور كورنادو والمغربي عبد الرزاق حمد الله، وأحمد شراحيلي.

وأضافت:"أما في الهلال فعدد التقرير نجومه العالمية أمثال السنغالي كاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيز، والصربي سيرجي سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز، وكذلك البرازيلي مالكوم الذي دخل حسابات الجهاز الفني بعد أعتماد تسجيله رسميا في قائمة الفريق".

وتشهد مواجهة الكلاسيكو صراعا برتغاليا بين نونو سانتو مدرب الاتحاد ومواطنه خورخي خيسوس مدرب الهلال اللذين يلتقيان للمرة التاسعة بعد 8 لقاءات سابقة انتهت 7 منها بفوز خيسوس مقابل انتصار وحيد لسانتو.

تردد قناة SSC السعودية الرياضية 2023:

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

تردد قناة SSC على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الاتحاد ضد الهلال

تردد قنوات SSC على عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات: