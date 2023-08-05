بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر اليوم

نقدم لكم عبر الفجر بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر اليوم 2023-08-05 في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية، في مواجهة شرسة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال للعام ٢٠٢٣م، يخوض نادي الهلال مباراة هامة أمام نظيره نادي الاتحاد اليوم السبت الموافق الخامس من شهر أغسطس.

وفيما يتعلق بتشكيلة نادي الهلال ضد الاتحاد في هذه المباراة، سيكون من المثير معرفة التشكيلة التي سيقوم المدرب بإرسالها لخوض هذه المواجهة الهامة.

سلطت صحف السعودية الضوء لى الكلاسيكو بين فريق اتحاد جدة، ونظيره الهلال السعودي اليوم في قمة مواجهات ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، المقامة حاليا بالسعودية وتستمر حتى 12 أغسطس الجاري.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر اليوم 2023-08-05 في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

مباراة الاتحاد ضد الهلال تقام فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، الموافق 5 أغسطس، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، على أن تذاع المباراة عبر قناة SSC

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها أن المباراة سوف تجدد ذكريات 4 لقاءات سابقة للفريقين على صعيد البطولات العربية، بدايتها عام 1994م وآخرها قبل 19 وتحديدا عام 2005 ووقتها تقابلا مرتين في نصف نهائي بطولة دوري أبطال العرب.

تردد قناة SSC SPORT 1 HD السعودية الرياضية المفتوحة 2023

القمر الصناعي النايل سات التردد 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد قناة SSC السعودية على العرب سات:

القمر الصناعي عربسات التردد 12417(V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ ¾ الجودة SD

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

توقيت مباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

يبحث الكثير من محبي رياضة كرة القدم عن موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية، وهنا نوضح لكم توقيت هذه المباراة وهو كالتالي:

في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت ليبيا والسودان.

في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت المغرب.

في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت العراق وسوريا وقطر

في تمام الساعة العاشرة مساءا في الإمارات وعمان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

تشكيلة الهلال ضد الاتحاد اليوم في ربع نهائي البطولة العربية 2023

صرحت العديد من المصادر الرياضية السعودية عن تشكيلة نادي الهلال أمام نظيره نادي الاتحاد، وقد ذكرت أن اللاعب الفرنسي نجولو كانتي، واللاعب المصري طارق حامد واللاعب الشهير كريم بنزيما سوف يلعبون في خط الوسط، بينما تشكيلة نادي الاتحاد أمام نادي الهلال سوف يلعب العديد من أشهر اللاعبين ومن أبرزهم: اللاعب مارسيلو غروهي، اللاعب مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود، زكريا هوساوي، سلطان الفرحان، عوض الناشري، صالح العمري.