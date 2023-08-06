كيفية تقديم طلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023 محافظة البحيرة "أعرف الآن"

أتاح موقع التنسيق الإلكتروني اليوم خانة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، حيث ظهرت عند خانة خدمات تنسيق الثانوية العامة أن التسجيل مفتوح لطلاب المرحلة الأولى بحد أدنى 362 درجة للشعبة العلمية و342 درجة للشعبة الهندسية و289.5 درجة للشعبة الأدبية.

ويستمر تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2023 بالمرحلة الأولي من تنسيق الجامعات عبر موقع التنسيق الإلكتروني بداية من الوقت الحالي، حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

تنسيق الجامعات 2023

عاجل - مباشر live.. كيفية تقديم طلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023 محافظة البحيرة

ويتاح لطلاب الثانوية العامة الحاصلين علي مجموع في نتيجة الثانوية العامة أعلى من الحد الأدنى المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي جاء كالتالي: الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61%، الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41%، والشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29%.

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وعن مواعيد إدخال الرغبات ضمن تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، يمكن عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، كما يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة عند تسجيل الرغبات



-سيكون متاحًا لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشُعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

-الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

-ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

-إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له، فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

كيفية تقديم طلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023 محافظة البحيرة



القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من هنا.

• يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

• سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام