مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر اليوم 2023-08-05 في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

بث مباشر مباراة الاتحاد ضد الهلال تويتر: URL مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم يلا شوت ، تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية وخاصة السعودية على أرضية استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) لمشاهدة مباراة الاتحاد والهلال، مساء اليوم السبت 5 أغسطس، لحساب فعاليات دور ربع نهائي البطنولة العربية للأندية الأبطال.

كلاسيكو المملكة Al Ittihad vs Al Hilal ،مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر اليوم 2023-08-05 في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية، ينتظر عشاق كرة القدم السعودية والعربية بفارغ الصبر هذا الكلاسيكو المثير، الذي يعتبر واحدًا من أبرز المباريات في بطولة الأندية العربية ويحمل طابعًا مصيريًا لكلا الفريقين المتنافسين.

تمكن نادي الاتحاد بفخر وإثارة من التأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية لعام 2023 بعدما أظهر أداءً قويًا واحتل صدارة المجموعة الأولى بفوزه في جميع مبارياته. انتصر الاتحاد على فرق المجموعة الثلاثة، وهم فريق الشرطة العراقي والترجي والصفاقسي التونسيين، مما يمنحه زخمًا إضافيًا قبل مواجهة الهلال في ربع النهائي.

لن يكون لقاء الاتحاد والهلال سوى تجمعًا قويًا ومثيرًا بين الفريقين السعوديين الكبيرين. يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة. يجمع هذا اللقاء بين الأفضل في الساحة الكروية العربية، وسيشهد تنافسًا شرسًا للفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث.

بالنسبة لنادي الهلال، فقد واجه صعوبات في دور المجموعات من كأس العرب للأندية لعام 2023، وذلك على الرغم من التوقعات السابقة. تعادل الهلال مع أهلي طرابلس وخسر أمام السد، وحقق فوزًا صعبًا على الوداد في المباراة الأخيرة للتأهل كوصيف في المجموعة. هذا يدل على حجم التحديات التي يواجهها الفريق وعزمه على تحقيق نتائج إيجابية في المراحل المتقدمة من البطولة.

سيتجه كل الأنظار نحو ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف لمتابعة هذا اللقاء الحماسي والممتع. ستكون الجماهير على موعد مع عرض رياضي مذهل يجمع بين الكفاءة الفنية وروح المنافسة العالية، وسيتمكن المشجعون من متابعة المباراة عبر القنوات الناقلة المعتادة لبطولة الأندية العربية.

باختصار، تعد مباراة الاتحاد والهلال في ربع نهائي بطولة الأندية العربية من أهم وأبرز المباريات في هذه البطولة. ينتظر الجميع هذا الكلاسيكو بفارغ الصبر، ويأملون في أن يتمكن الفريق المستحق من تحقيق الفوز والتأهل للمراحل المتقدمة في مشوار البطولة.

كشف المدير الفني خورخي خيسوس، عن تشكيلة الهلال السعودي أمام الاتحاد السعودي، اليوم السبت 5 أغسطس الجاري، في ربع نهائي البطولة العربية 2023.

تشكيلة الهلال السعودي في مباراة اليوم ضد الاتحاد في البطولة العربية

يدخل لاعبو الهلال مباراة الاتحاد من أجل تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

أنهى الزعيم دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، حيث فاز في لقاء واحد وتعادل في مثله وخسر مباراة.

يريد الهلال مواصلة تفوقه على الاتحاد، حيث تألق في الموسم المنتهي أمام النمور في الدوري السعودي وكأس الملك.

لم يتعرض الأزرق للخسارة أمام العميد، حيث فاز بهدف دون رد في الذهاب وتعادل بنتيجة 2-2 في الإياب في الدوري وتأهل إلى النهائي على حساب خصمه بهدف نظيف.

مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي ــ البطولة العربية

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

وجاءت تشكيلة الهلال حسب اختيارات المدرب البرتغالي في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي ــ علي البليهي ــ سعود عبد الحميد ــ ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز ــ محمد كنو ــ ميشايل ديلجادو

خط الهجوم: سالم الدوسري ــ مالكوم ــ ميلنكوفيتش سافيتش