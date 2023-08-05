مشاهدة مباراة الإتحاد والهلال بث مباشر في كأس الملك سلمان للأندية | Shahid VIP

بـدون تقطيع | كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الإتحاد والهلال بث مباشر في كأس الملك سلمان للأندية | Shahid VIP ، وأنهى العميد تحضيراته للقمة القوية بتركيز تام وبشكل مختلف عن اللقاءات السابقة كون المباراة لاتقبل القسمة على إثنين، فهو سيدخل بكامل أوراقه المهمة اليوم بهدف حجز بطاقة العبور لدور نصف النهائي ومواصلة الطريق الصحيح نحو المنافسة بوقة على اللقب.

بـدون تقطيع | مشاهدة مباراة الإتحاد والهلال بث مباشر في كأس الملك سلمان للأندية | Shahid VIP، تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية وخاصة السعودية بفارغ الصبر نحو استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، حيث ستقام مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، ضمن فعاليات دور ربع نهائي بطولة الأندية العربية للأبطال. تعد هذه المباراة قمة من العيار الثقيل، ومن المتوقع أن يشهد الجمهور العربي عرضًا رياضيًا ممتعًا ومثيرًا بين العملاقين السعوديين.

تضيف هذه المباراة حماسًا كبيرًا بين الفريقين، حيث يتواجهان كأفضل الفرق في المملكة العربية السعودية. تعد القمة هذه نهائيًا مبكرًا بين الفريقين، خاصة في ظل التحديات والمنافسة القوية التي تحدثت عنها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث جلب كلا الفريقين أسماء مميزة لتعزيز صفوفهما.

المباراة السابقة بين الفريقين في الدوري السعودي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، وهذا ما يزيد من إثارة هذا اللقاء ويضيف توترًا للمواجهة. وفي ظل التحسن الكبير في أداء الاتحاد خلال دور المجموعات، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته وتصدر المجموعة الأولى بـ 9 نقاط، يدخل الفريق بثقة واضحة لمواجهة الهلال.

من جهة أخرى، يواجه الهلال بعض الصعوبات بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته بـ 4 نقاط، بتحقيقه تعادل وفوز وخسارة في مرحلة دور المجموعات. وهو ما يجعل مهمة الفريق الأزرق صعبة في هذه المباراة، لكنه يسعى للظهور بمستوى مميز واستعادة توازنه ليحظى بدور نصف النهائي ويقترب من الفوز باللقب.

التحضيرات الجيدة والتركيز الكامل من الفريقين يضمنان عرضًا قويًا ومنافسة شرسة في المباراة. تعتبر هذه القمة من أهم المواجهات في بطولة الأندية العربية، ومن المتوقع أن تجذب انتباه عشاق الكرة في المنطقة وتُعرض على القنوات الناقلة لتصل للجماهير في كل أنحاء العالم العربي.

بالتالي، ستكون مباراة الاتحاد والهلال تجربة فريدة لمحبي الكرة السعودية والعربية، حيث ينتظرون بفارغ الصبر هذه المواجهة النارية بين الفريقين، وآملين في أن تحمل الإثارة والتشويق والجودة الكروية التي تليق بقمة من هذا الحجم.

الاتحاد والهلال بث مباشر

من المقرر ان يتم نقل المباراة عبر شاشة كل من قناة SSC SPORT 1 HD بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف على الصوتية الأولى، وعلي القناة الصوتية الثانية المعلق الرياضي مشاري القرني على قناة SSC SPORT 1 HD، بينما على القناة SSC SPORT 5 HD بصوت المعلق الرياضي راشد الدوسري، وعبر قناة شاهد Shahid VIP بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف

بث الان مباراة اتحاد جدة والهلال السعودي

يستقبل استاد مدينة الملك فهد الرياضية نهائي مبكر يجمع بين عمالقة الكرة السعودية تحت مسمي ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية السعودية والتي تعرف بالبطولة العربية، حيث يتواجه يواجه فريق الهلال السعودي نظيره فريق الاتحاد السعودي بث مباشر الان، وذلك ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كاس الملك سلمان للاندية لكرة القدم موسم 2023، اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

موعد مباراة الاتحاد السعودي امام الهلال السعودي اليوم

تنطلق صافرة بداية مباراة فريق الهلال السعودي ضد نظيره فريق الاتحاد السعودي، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت موريتانيا، 7 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 8 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 10 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع