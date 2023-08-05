بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في البطولة العربية 2023

بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في البطولة العربية 2023، يترقب عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية والعالم العربي بفارغ الصبر المواجهة الكروية الحاسمة بين الهلال والاتحاد في إطار بطولة الأندية العربية. يُعد هذا الكلاسيكو واحدًا من أبرز المباريات في البطولة ويحمل أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين السعوديين الكبيرين.

تأهل نادي الاتحاد بنجاح إلى ربع نهائي البطولة العربية 2023 بعدما تمكن من تحقيق صدارة المجموعة الأولى بفوزه في جميع مبارياته بتألق وقوة. نجح الفريق في تحقيق الفوز على كلٍ من فريق الشرطة العراقي وفريق الترجي والصفاقسي التونسي في مباريات المجموعة الثلاثة.

والآن، يتجه أنظار المتابعين إلى مواجهة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، حيث سيتقابل الفريقان على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف. تعد هذه المباراة من أكثر المباريات المنتظرة والتي ينتظرها الجمهور بشغف بسبب شدة المنافسة والأهمية الكبيرة التي تحملها. إنها مباراة تجمع بين القوة والمهارة وتتنافس فيها الفرق السعودية الكبيرة على الفوز والتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

فيما يخص فريق الهلال، فقد واجه بعض الصعوبات خلال دور المجموعات من بطولة الأندية العربية 2023، حيث تعادل مع فريق أهلي طرابلس وخسر أمام السد، وحقق فوزًا صعبًا على الوداد في المباراة الأخيرة ليتأهل كوصيف في المجموعة. وهذا يجعل مباراته مع الاتحاد في ربع النهائي أكثر أهمية وتحديًا، إذ يسعى الهلال للظهور بأداء مميز واستعادة توازنه لكي يتمكن من تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل.

بالتالي، تتوقع الجماهير المشوقة والمحبة للكرة السعودية والعربية مباراة كروية رائعة ومليئة بالتشويق والإثارة، حيث سيكون الكلاسيكو تحدٍ كروي بين أفضل الفرق السعودية وأكثرها شهرة. سيكون هذا اللقاء على محك مصير كلا الفريقين وسيكون الفائز هو من يظهر بالأفضلية والقوة في الملعب، ليستحق التأهل والاستمرار في المنافسة على اللقب العربي الغالي.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: زكريا هوساوي - أحمد شراحيلي - أحمد بامسعود - مهند الشنقيطي.

خط الوسط: كانتي - كورنادو - رومارينهو - جوتا - صالح العمري

خط الهجوم: كريم بنزيما.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - سالم الدوسري - سيرجي سافيتش - ميشيل

خط الهجوم: مالكوم

يواجه نادي الاتحاد تحديًا كبيرًا في ربع نهائي بطولة الأندية العربية 2023، حيث يتوجب عليه مواجهة الهلال على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف. هذه المواجهة الكروية الحاسمة ستكون تجمعًا قويًا بين الفريقين السعوديين الكبيرين، حيث يسعى كلا الفريقين بكل تأكيد لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

فريق الاتحاد يصل لربع النهائي بحماس وثقة عالية بعد أن احتل صدارة المجموعة الأولى في المرحلة السابقة بفوزه المستمر في جميع مبارياته. حقق الفريق الفوز على كلٍ من فريق الشرطة العراقي وفريق الترجي والصفاقسي التونسي، مما منحه الثقة والإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الهلال.

أما نادي الهلال، فقد واجه بعض الصعوبات خلال دور المجموعات من البطولة، حيث تعادل في مباراة مع فريق أهلي طرابلس وخسر أمام السد. ولكنه استطاع الظهور بأداء قوي وحسم مباراة الوداد بفوز صعب ليحجز مكانًا في ربع النهائي كوصيف في المجموعة.

هذه المباراة ستكون فرصة حاسمة للهلال للعودة بقوة واستعادة توازنه بعد تجاوز التحديات في المجموعات. سيكون الزعيم عازمًا على تحقيق الفوز ومواصلة طريقه نحو النهائي للفوز بلقب البطولة.

من المتوقع أن يشهد هذا الكلاسيكو أداءً رائعًا ومنافسة شرسة بين الفريقين، حيث سيسعى الاتحاد للاستفادة من أدائه المتميز في المراحل السابقة وتكرار النتائج الإيجابية. بينما سيحاول الهلال الظهور بشكل أقوى واستغلال فرص التسجيل والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

على محبي كرة القدم السعودية والعربية أن يترقبوا هذه المباراة بشغف، حيث ستكون مناسبة استثنائية لمشاهدة تألق نجوم الفريقين وتشجيعهم على الأداء الرائع وتحقيق النجاح. إن هذه المواجهة المثيرة ستبرز قوة الكرة السعودية وجودتها على المستوى العربي، وستشكل تحديًا حقيقيًا لكلا الفريقين لإظهار أفضل ما لديهم وتقديم عرض كروي مميز للجماهير.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

موعد مباراة الاتحاد والهلال اليوم

تقام مباراة الاتحاد والهلال اليوم السبت 5 أغسطس 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

تذاع مباراة الهلال والاتحاد عبر قنوات SSC السعودية الناقلة الحصرية للبطولة، ويمكن للمتابعين الاشتراك في باقة قنوات SSC السعودية.