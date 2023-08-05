أهداف مباراة الهلال والاتحاد اليوم في كأس الملك سلمان

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال في البطولة العربية | يلا شوت

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية 2023” بعد فوزه العريض على الاتحاد السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهم ضمن منافسات ربع النهائي.

أهداف مباراة الهلال ضد الآتحاد

افتتح سيرجي سافيتش النتيجة لصالح الزعيم السعودي في الدقيقة الرابعة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب روبين نيفيز.

وحصل لاعبي الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة تولى سالم الدوسري مهمة تسجيلها بنجاح.

وتمكن روماريو دا سيلفا من تسجيل هدف اتحاد جدة الأول في شباك الهلال في الدقيقة السادسة والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب كورونادو.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة استطاع مالكوم أوليفيرا من تسجيل هدف الهلال الثالث في شباك الآتحاد بصناعة ياسر الشهراني.

