مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال (يلا شوت) بث مباشر ربع نهائي كأس الملك سلمان

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال (يلا شوت) بث مباشر ربع نهائي كأس الملك سلمان

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال (يلا شوت) بث مباشر ربع نهائي كأس الملك سلمان، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي مع نظيره الهلال في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت 5-8-2023، على أرض ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال «كأس الملك سلمان».

بث مباشر لأحداث مباراة الاتحاد ضد الهلال في كأس الملك سلمان اليوم السبت 5 أغسطس لحظة بلحظة

اكتمل عقد المتأهلين لدور الثمانية في البطولة العربية لكرة القدم «كأس الملك سلمان للأندية 2023»، بحجز النصر السعودى ونظيره الشباب، آخر بطاقات العبور لربع النهائى.

حيث سبق النصر والشباب كل من الاتحاد السعودى ومواطنه الهلال والسد القطرى والشرطة العراقى والرجاء المغربى والوحدة الإماراتى.

وتمكن الاتحاد من حسم الصعود كأول مجموعته «أ» بالعلامة الكاملة، حيث حصد 9 نقاط، بينما لحق بركابه الشرطة برصيد 4 نقاط.

ونجح فريق السد في الصعود كأول المجموعة «ب» برصيد 7 نقاط، متفوقا على الهلال صاحب الوصافة برصيد 4 نقاط.

وبفارق نقطتين، تمكن الشباب من الصعود كأول المجموعة «ج»، متفوقا على النصر صاحب الـ 5 نقاط.

وعادل الرجاء، ممثل عرب إفريقيا الوحيد، تفوق الاتحاد السعودى، حيث صعد أول المجموعة «د»، برصيد 9 نقاط، بينما صعد الوحدة في المركز الثانى برصيد 6 نقاط.

بث مباشر الاتحاد ضد الهلال 

تشكيل الهلال الرسمي ضد اتحاد جدة اليوم

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: سعود عبدالحميد – كاليدو كوليبالي – على البليهي – ياسر الشهراني.

الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز- ميشيل ديليجاو.

الهجوم: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري- مالكوم.

تشكيل الاتحاد الرسمي ضد الهلال الآن

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – زكريا هوساوي – أحمد بامسعود.

الوسط: نجولو كانتي – إيجور كورنادو – صالح العامري.

الهجوم: رومارينهو- كريم بنزيما – جواو جوتا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم السبت 5-8-2023 في البطولة العربية

تنطلق مباراة الاتحاد ضد الهلال الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة - مصر- مكة - السعودية، 10 مساء بتوقيت دبي- أبوظبي- الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة الاتحاد ضد الهلال الآن

مجموعة SSC شركة الرياضة السعودية، تمتلك حقوق بث مباريات كأس العرب للاندية الأبطال، وتخصص قناة SSC Sport1 لنقل مباراة الاتحاد والهلال على الهواء مباشرة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور ربع النهائى، اليوم السبت، بإقامة مباراتين، حيث يخوض السد مباراة ضد الشرطة، في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، بينما يخوض الاتحاد والهلال المباراة الأخرى، في تمام التاسعة مساءً.

وتستكمل غدا الأحد باقى مباريات الدور، إذ يلتقى الرجاء بمنافسه النصر، في السادسة مساءً، ويواجه الشباب نظيره الوحدة، في تمام التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن يلتقى الفائز من مباراة السد والشرطة أمام الفائز من مباراة الرجاء والنصر، في نصف نهائى البطولة، المقرر له الأربعاء، في تمام السادسة مساءً.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

وفى نصف النهائى الآخر، يلتقى الفائز من مباراة الاتحاد والهلال مع الفائز من مباراة الشباب والوحدة، الأربعاء، في التاسعة مساءً، حسب ما أعلن الاتحاد العربى لكرة القدم على موقعه الرسمى.

بطاقة مباراة الاتحاد ضد الهلال السعودي اليوم

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

الاتحاد ضد الهلال

 

السبت 5 أغسطس 2023،
9 مصر، 10 الإمارات

SSC Sport HD1

الملك فهد

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