يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر في البطولة العربية اليوم بدون تقطيع .. YALLA SHOOT

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر في البطولة العربية اليوم .. YALLA SHOOT

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر في البطولة العربية اليوم.. YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد في البطولة العربية اليوم السبت الموافق 5 من شهر أغسطس الجاري، والتي تقام ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية «كأس الملك سلمان 2023»، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، في الفترة من 27 يوليو، وحتى 12 من شهر أغسطس الجاري.

وتنطلق مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وتقام المباراة اليوم على أرضية ستاد «مدينة الملك فهد الرياضية».

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في البطولة العربية بث مباشر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب أرضية ملعب «مدينة الملك فهد الرياضية»، الذي يحتضن المواجهة النارية بين الاتحاد والهلال، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية «كأس الملك سلمان 2023»، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، في الفترة من 27 يوليو، وحتى 12 من شهر أغسطس الجاري.

ويسير فريق الاتحاد السعودي بصورة أكثر من رائعة تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم، نونو سانتو، وتمكن من تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، وتصدر المجموعة الأولى والتي ضمت كل من: الشرطة العراقي والثنائي التونسي الترجي والصفاقسي.

بينما يعاني فريق الهلال السعودي رغم التدعيمات القوية التي أجرتها إدارة الزعيم في سوق الانتقالات الصيفية، ولكنه جاء كوصيف في المجموعة الثانية والتي ضمت السد القطري والوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي.

وتلقى فريق الهلال الهزيمة أمام السد بثلاثية مقابل هدفين، وتعادل سلبيًا مع أهلي طرابلس الليبي، وتمكن من انقاذ نفسه والفوز في الجولة الأخيرة على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف.

بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد في البطولة العربية

وتقدم الفجر خدمة بث مباشر لمباراة الهلال والاتحاد في البطولة العربية اليوم السبت الموافق 5 من شهر أغسطس الجاري، والتي تقام ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية «كأس الملك سلمان 2023»، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، في الفترة من 27 يوليو، وحتى 12 من شهر أغسطس الجاري.

وتنطلق مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وتقام المباراة اليوم على أرضية ستاد «مدينة الملك فهد الرياضية».

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