يلا شوت بث مباشر مباراة الإتحاد والهلال Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الإتحاد اليوم أهم مباريات اليوم

يلا شوت بث مباشر مباراة الإتحاد والهلال Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الإتحاد اليوم أهم مباريات اليوم

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بوابة الفجر

يلا شوت بث مباشر مباراة الإتحاد والهلال Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الإتحاد اليوم أهم مباريات اليوم، تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية وخاصة السعودية على أرضية استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) لمشاهدة مباراة الاتحاد والهلال، مساء اليوم السبت 5 أغسطس، لحساب فعاليات دور ربع نهائي البطنولة العربية للأندية الأبطال.

رابط مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم

رابط مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، أي العاشرة بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة الهلال ضد الاتحاد على الهواء عبر قناة SSC SPORT 1 HD بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.

قمة من العيار الثقيل ينتظرها الجمهور العربية بشغف تجمع بين العملاقين السعوديين في الكلاسيكو، فهي ستكون بمثابه نهائي مبكر بين الفريقين خاصة في ظل وجود أسماء مميزة في جلبها كل فريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهذا ما سيجعل القمة مختلفه عن أخر مواجها بينهما في الدوري والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

يلا شوت بث مباشر مباراة الإتحاد والهلال Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الإتحاد اليوم أهم مباريات اليوم

وكان الاتحاد قد تمكن من الوصول لهذا الدور بالعلامة الكاملة بدور المجموعات تصدر من خلالها المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ليصطدم بالخصم في كلاسيكو ربع النهائي.

يلا شوت بث مباشر مباراة الإتحاد والهلال Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الإتحاد اليوم أهم مباريات اليوم،  وأنهى العميد تحضيراته للقمة القوية بتركيز تام وبشكل مختلف عن اللقاءات السابقة كون المباراة لاتقبل القسمة على إثنين، فهو سيدخل بكامل أوراقه المهمة اليوم بهدف حجز بطاقة العبور لدور نصف النهائي ومواصلة الطريق الصحيح نحو المنافسة بوقة على اللقب.

وفي نفس السياق، بلغ الهلال هذا الدور بصعوبة كبيرة عقب تواجده في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز وخسارة، وهذا ما سيجعل مهمة الأزرق صعبة اليوم.

وقام الزعيم بالتحضير الجيد للمعركة المهمة فبعد عدم تقديم أداء مقنع لجمهوره في دور المجموعات، يسعى اليوم الظهور بمستوى مميز يحاول من خلاله اسعاد جمهوره والعودة لمستواه الطبيعي لخطف تذكرة العبور للدور المقبل والاقتراب من اللقب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والهلال | اضغط هنـــا

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