محلل ليبي: تأمين الحدود مع السودان والنيجر وتشاد خوفا من الميليشيات

عربي ودولي
ارشيفيه
ارشيفيه

قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب: إنه بعد الأحداث الأخيرة في دولة النيجر الحدودية مع ليبيا، أعلنت القوات المسلحة العربية الليبية عن بدء تأمين الحدود الجنوبية لضمان أمن وسلامة الأراضي الليبية وتحسبًا من اي إضطرابات قد تنجم عن تداعيات الاوضاع في النيجر.


ومن جانبه أكد مدير إدارة التعبئة العامة والناطق باسم القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش وحرس الحدود تؤمنان الحدود مع السودان والنيجر وتشاد، بشكل كامل وتحمي الحدود الجنوبية، بالأخص بعد الأحداث الأخيرة في النيجر.


وأضاف المحلل، أن تأمين الحدود يأتي بعدما وردت تقارير وأنباء عن استعداد كلًا من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية للتدخل عسكريا في النيجر لحماية مصالحهم المتمثلة في القواعد العسكرية بالنسبة لواشنطن، واليورانيوم بالنسبة لباريس.


وتابع المحلل، أنه وفقا للتقارير فقد شرعت فرنسا في حشد قواتها في الساحل للهجوم على نايمي، عاصمة النيجر، لإعادة الرئيس  محمد بازوم إلى السلطة.


وأشار إلى أن تأمين الحدود الجنوبية من قبل قوات الجيش الوطني الليبي جاء بثماره، حيث تم القبض على عدد من العناصر التابعين لميليشيا علي كنه، واعترف أحد العناصر، مفتاح علي فرج، والذي قال خلال تسجيل فيديو إنهم تلقوا أوامر بالتوجه إلى النيجر استعدادًا للهجوم على العاصمة نايمي وسيكون بانتظارهم جنود أجانب من فرنسا والولايات المتحدة، موضحا أن هذا الاعتراف يؤكد ما جاء على لسان العسكريين في النيجر الذين قالوا إن فرنسا تستعد للتدخل عسكريا في بلادهم وهو أمر رفضته عدد من الدول المجاورة للنيجر.


جدير بالذكر أن الأحداث في النيجر وقعت في 26 يوليو العام الجاري، حيث احتجز الحرس الرئاسي في النيجر الرئيس، محمد بازوم، وأعلن قائد الحرس الرئاسي الجنرال، عبد الرحمن تشياني، نفسه قائدًا للمجلس العسكري الجديد، وأغلقت قوات الحرس الرئاسي حدود البلاد، وعلقت مؤسسات الدولة، وأعلنت حظر التجول، وأغلق الحرس الرئاسي كذلك مداخل الوزارات.

Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

هنا حالًا.. تردد قناة SSC Extra الرياضية السعودية لمشاهدة مباراة النصر والرجاء في بطولة الملك سلمان للأندية | تردد قناة إس إس سي الرياضية السعودية لمتابعة مباراة كريستيانو رونالدو

3 أسباب وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة في الأهلي

أهداف مباراة الهلال والاتحاد اليوم في كأس الملك سلمان

استقبل وشاهد.. القنوات الناقلة لمباراة النصر والرجاء بالبطولة العربية 2023 تويتر

SSC Sport.. تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2023 لمتابعة مباراة النصر والرجاء تويتر في كأس الملك سلمان

أولهم شيكابالا.. نجوم الزمالك ترفض التعاقد مع "عدو الخطيب"

عاجل.. زيزو ينقلب على إدارة الزمالك ويفجر أزمة كبرى

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 بعد رفع الفائدة 1%