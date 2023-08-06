تحديثات جديدة.. أسعار الذهب في السعودية اليوم 6 أغسطس 2023 في سوق الصاغة " بالريال والدولار"

سعر الذهب اليوم

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم 6 أغسطس في السعودية في سوق الصاغة المحلية، حيث شهدت أسواق الصاغة إرتفاع جديد فى الأسعار لجميع الأعيرة، تحرك أسعار الذهب عالميًا، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1943 دولارًا، بينما إنخفضت العقود الآجلة إلى 1945 دولار.

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الذهب في السعودية اليوم

عوامل تؤدي إلى تذبذب الذهب محليا وعالميًا:

سعر برميل النفط.. ويأتي من بعده عامل سعر الدولار، فكلما زاد سعر برميل النفط داخل البلد كلما ارتفع معه سعر جرام الذهب بالسعودية سعر الذهب السعودية، وسعر سبائك الذهب اليوم في السعودية وبالتالي سعر الجنيه الذهب السعودي، وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي أدى هذا إلى ارتفاع أسعار الذهب أيضًا، سعر الذهب السعودية، التغيرات السياسية، مثل الحرب والتي تؤثر بدورها على المستوى الاقتصادي سواء المحلي أو العالمي، فيؤدي هذا بطبيعة الحال إلى انخفاض سعر الدولار وبالتالي ارتفاع سعر الذهب في السعودية.

سعر الذهب اليوم في السعودية.. الذهب عالميًا:

تستعرض بوابة الفجر إلالكترونية تفاصيل أسعار الذهب في السعودية 6 أغسطس 2023، لكل من الأعيرة المتباينة (24-22-21-18-14-10)، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.

أسعار الذهب اليوم في السعودية..وحدة الذهب ريال سعودي:

•اسعار الذهب عيار 24.. 234.36 ريال.

•سعر الذهب عيار 22.. 214.83 ريال.

•اسعار الذهب عيار 21.. 205.07 ريال.

•اسعار الذهب عيار 18.. 175.77 ريال.

•سعر الذهب عيار 14.. 136.71 ريال.

•سعر الذهب عيار 12.. 117.18 ريال.

•اسعار أوقية الذهب 7،289 ريال.

•اسعار جنيه الذهب 1،641 ريال.

•اسعار كيلو الذهب 234.357 ريال.

الذهب بالريال والدولاؤ

أسعار الذهب اليوم في السعودية..وحدة الذهب.. دولار أمريكي:



سعر الذهب عيار 24.. 62.50 دولار.

سعر الذهب عيار 22.. 57.29 دولار.

سعر الذهب عيار 21.. 54.68 دولار.

سعر الذهب عيار 18.. 46.87 دولار.

سعر الذهب عيار 14.. 36.46 دولار.

سعر الذهب عيار 12.. 31.25 دولار.

سعر أوقية الذهب.. 1.944 دولار.

سعر جنيه الذهب.. 437.48 دولار.

سعر كيلو الذهب.. 62.495 دولار.

