مشاهدة مباراة النصر والرجاء بث مباشر اليوم 06-08-2023 في كأس الملك سلمان للاندية | يلا شوت

حصريًا raja-club-vs-al-nasr، مشاهدة مباراة النصر والرجاء بث مباشر اليوم 06-08-2023 في كأس الملك سلمان للاندية | يلا شوت، تستعد مدينة الرياض لاستضافة قمة رياضية من نوع خاص في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية. ستجمع المباراة بين الرجاء الرياضي المغربي، الذي يتصدر المجموعة الأخيرة، والنصر السعودي، الوصيف في المجموعة الثالثة، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة العربية 2023.

فريق الرجاء الرياضي المغربي نجح في جذب الأنظار إليه كثيرًا خلال مشاركته في كأس الملك سلمان، حيث نجح في التأهل بالعلامة الكاملة إلى ربع النهائي. وقد حقق هذا الإنجاز الذي لم يحققه سوى الاتحاد السعودي في المجموعة الأولى. تحت قيادة المدرب جوزيف تسينباور، يسعى الفريق المغربي لتعويض جماهيره عن الموسم الماضي الذي كان مخيبًا للآمال، حيث فشل الفريق في التأهل لأي بطولة أفريقية واحتل مركزًا متأخرًا في الدوري وخسر الكأس في المباراة النهائية.

من ناحية أخرى، كان من المتوقع أن يقدم النصر السعودي مستويات مختلفة في البطولة العربية، لكن حتى الآن لم ينجح فريق المدرب لويس كاسترو في تحقيق تطلعات جماهير "العالمي". وقد طالب المدرب البرتغالي بصفقات جديدة في الأيام المتبقية من الميركاتو الصيفي، ولكن مع وجود الإمكانات الراهنة، يعتبر أن يذهب الفريق بعيدًا في البطولة العربية تحدٍ كبير.

يترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة المثيرة بين الرجاء الرياضي المغربي والنصر السعودي في ربع نهائي البطولة العربية 2023. ستكون المباراة فرصة لكلا الفريقين لتحقيق التأهل إلى المرحلة التالية والاستمرار في المنافسة على اللقب. ستشهد المباراة منافسة قوية وعروضًا ممتعة من لاعبي الفريقين.

متى موعد مباراة النصر والرجاء في البطولة العربية 2023؟

يواجه النصر السعودي نظيره الرجاء الرياضي المغربي يوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023 بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة).

وتنطلق صافرة بداية هذه القمة المرتقبة في الرابعة مساءً بتوقيت المغرب، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والرجاء في البطولة العربية 2023؟

مباريات البطولة العربية 2023 منقولة فقط وحصريًا عبر قنوات SSC، وينبغي على المشاهد الاشتراك في إحدى باقاتها من أجل متابعة أي من لقاءات المسابقة.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة النصر والرجاء عبر قناة SSC1 HD المشفرة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والرجاء في البطولة العربية 2023؟

هناك وسيلة واحدة فقط لمتابعة مباريات البطولة العربية، وبما في ذلك مباراة النصر والرجاء عبر الإنترنت، وذلك من خلال تطبيق "شاهد".

ولكن في هذه الحالة، سيتعين عليك الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP" لتتمكن من متابعة القمة السعودية المغربية المرتقبة.

ستوفر القنوات الناقلة للمباراة فرصة للجماهير لمتابعة الأحداث مباشرة والتشجيع لفرقهم المفضلة. ستكون هذه المباراة فرصة لمشاهدة اللاعبين المميزين والمدربين المبدعين في العمل.

على الرغم من التوقعات والتحليلات السابقة، فإن كرة القدم لا تزال رياضة تحمل الكثير من المفاجآت والمفارقات. قد يحدث أي شيء في المباراة وقد تكون النتيجة مفاجئة. لذلك، يترقب المشجعون وعشاق اللعبة هذه المواجهة بشغف وحماس.

النصر والرجاء بث مباشر

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرجاء | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرجاء | من هنــــا

سيكون للفريق الفائز في هذه المباراة فرصة للمضي قدمًا في البطولة والتنافس على اللقب. بينما سيخرج الفريق الخاسر من المنافسة، ولكنه سيحمل معه الخبرات والتجارب للمستقبل.

مباريات مثل هذه تعزز الروح الرياضية وتجمع الجماهير العربية في تشجيع فرقهم المفضلة. تبقى كرة القدم لغة تجمع بين الشعوب وتعبر عن حب اللعبة وشغفها.

نحن متشوقون لمشاهدة هذه المواجهة الرياضية المثيرة ونتمنى أن تكون مباراة مليئة بالإثارة والأهداف واللحظات الرائعة. ستكون فرصة للاستمتاع بمهارة اللاعبين وروعة اللعبة، بالإضافة إلى تعزيز التواصل والتلاحم العربي في ساحة كرة القدم.

التشكيل المتوقع للنصر أمام الرجاء

يتوقع أن يُجري المدرب لويس كاسترو بعض التعديلات على تشكيلة فريقه التي خاضت مباراة الزمالك، وربما يلجأ إلى خطة الشوط الثاني تحديدًا التي أتت بثمارها وظهر معها الفريق بصورة أفضل.

كما هي العادة سيكون كريستيانو رونالدو مهاجمًا صريحًا للنصر، ولكن قد يشارك ساديو ماني للمرة الأولى بصورة أساسية على الجبهة اليسرى ومن خلفه أليكس تيليس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرجاء | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرجاء | من هنــــا

تشكيلة النصر ضد الرجاء: 4-2-3-1

نواف العقيدي أليكس تيليس - عبد الله مادو - علي لاجمي - سلطان الغنام مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا ساديو ماني - تاليسكا - عبد الرحمن غريب كريستيانو رونالدو

رونالدو النصر

التشكيل المتوقع للرجاء أمام النصر

في ظل المدرسة الألمانية التي تعتمد بصورة مستمرة على تشكيل ثابت، لا يتوقع أن يُجري المدرب جوزيف تسينباور العديد من التعديلات على التشكيل الذي نجح في الانتصار على الوحدة الإماراتي بهدف دون رد.

سيحمي الحارس مروان فخر عرين الرجاء، أما منتصف الميدان سيقوده الثنائي زكريا الوردي وأحمدو كامارا، أما في خط الهجوم سيتواجد أكسيل ندونغ.

تشكيلة الرجاء ضد النصر: 4-2-3-1

أنس الزنيتي زكريا لبيب - إسماعيل مقدم - مهدي مشخشخ - أيوب شبوض زكريا الوردي - أحمدو كامارا محمد بلسكوت - عبد الحي فورسي - طه الأشبيلي أكسيل ماي ندونغ