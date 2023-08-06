بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والرجاء في البطولة العربية | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والرجاء في البطولة العربية | يلا شوت، ماتش raja-club-vs-al-nasr اليوم، في مساء اليوم الأحد، يُتوقّع أن يقود النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي إلى مواجهة مثيرة ضد الفريق المغربي الرجاء المغربي في ربع نهائي البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023".

يتطلع جمهور الكرة العالمي بفارغ الصبر لهذا اللقاء الذي يعدّ من أبرز المباريات في البطولة، حيث يتصارع الفريقان على التأهل إلى الدور نصف النهائي ومن ثم السعي للتتويج باللقب الغالي، ويُعَدّ حضور الأسطورة رونالدو في صفوف النصر السعودي نقطة تحولية تزيد الإثارة والتشويق في هذه المواجهة، حيث يعتبر من أبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ وصاحب إنجازات رائعة، نترقب على أحر من الجمر هذه المباراة الحاسمة لنرى من سيتأهل إلى الدور التالي ويواصل مشواره نحو البطولة.

النصر ضد الرجاء بث مباشر

تأهل فريق النصر السعودي إلى ربع نهائي بطولة الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 بعد أداء متميز في المجموعة الثالثة، حيث احتل المركز الثاني، وقد كان مشواره في المجموعة مليئًا بالإثارة والتحديات، حيث تعادل مع فريق الشباب في المباراة الافتتاحية، وتمكّن من تحقيق الفوز على فريق الاتحاد المنستيري، ثم انتهت مباراته الأخيرة بالتعادل مع فريق الزمالك.

من ناحية أخرى، استطاع فريق الرجاء المغربي تصدّر المجموعة الرابعة بأداء مذهل، حيث حقق الانتصار في جميع مبارياته. بدا الفريق في أفضل حالاته البدنية والفنية، حيث تمكّن من تحقيق الفوز على فرق شباب بلوزداد والكويت وأخيرًا فريق الوحدة.

والآن، يترقب عشاق كرة القدم مباراة ربع النهائي المثيرة بين النصر والرجاء، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين الفريقين من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي ومواصلة مشوارهما في البطولة، سيكون اللقاء نقطة تحولية في مسار الفريق الفائز، ويعدّ جمهور الكرة على موعد مع مباراة لا تُنسى في تاريخ هذه البطولة العريقة.

مشاهدة مباراة النصر والرجاء بث مباشر

يُسعى فريق النصر السعودي بكل قوة وتصميم إلى تحقيق الفوز وتجاوز عقبة الرجاء المغربي، بهدف مواصلة مشواره نحو تحقيق لقب بطولة الملك سلمان للأندية الأبطال العربية، يأتي الفريق متحمسًا وملبيًا لدعم الجماهير ويعول على تأثير العاملَين الأرض والجمهور في تحفيز اللاعبين. وتكون كتيبة النجوم في صفوفه قوة دافعة كبيرة، حيث يبرز ثلاثي الهجوم القوي المكون من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي تاليسكا.

بدوره، يتطلع فريق الرجاء المغربي إلى تجاوز منافسه النصر والتأهل للمرحلة التالية، حيث يستند إلى اللعب الجماعي وتكتيكاته الفعّالة. يضم الفريق العديد من الأسماء المميزة التي يُمكن أن تكون لها دور كبير في المباراة، مثل أنس الزنيتي، وزكريا الوردي، ونوفل الزرهوني، وبوشعيب لعرايسي، ويسري بوزوق، واللاعب الغيني أحمدو كمارا.

من المثير أنهما التقيا من قبل في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية عام 2000، حيث انتهت المباراة بفوز النصر بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة وقوية، والآن، تعود المنافسة بينهما مجددًا في بطولة عربية مرموقة، وسيكون لقاءهما حدثًا كرويًّا ينتظره الجمهور بشغف وحماس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرجاء | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرجاء | من هنــــا

موعد مباراة النصر والرجاء والقنوات الناقلة

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في مدينة أبها، مواجهة النصر السعودي والرجاء المغربي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

وتذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة.