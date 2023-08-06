بث مباشر الآن | كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والرجاء اليوم في البطولة العربية.. يلا شوت

بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة النصر والزمالك اليوم في البطولة العربية.. يلا شوت

بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة النصر والزمالك اليوم في البطولة العربية.. يلا شوت، تستعد بطولة الأندية العربية لكرة القدم لمرحلة ربع النهائي، والتي ستشهد مباراة نارية يوم الأحد بين النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي. ستقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

يأمل النصر السعودي، الذي حل وصيفًا للمجموعة الثالثة، في تحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة. ويعول الفريق على نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو، الذي قدم أداءً مميزًا وساهم في إبقاء فريقه في المنافسة حتى الدقائق الأخيرة في مباريات المجموعة. يسعى النصر للفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

من جانبه، يأمل الرجاء البيضاوي المغربي في تجاوز منافسه الشرس وتحقيق الفوز. يصاحب الرجاء سمعة ممتازة في البطولة، حيث تمكن من تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات بثلاثة انتصارات على التوالي. يعول الفريق على اللعب الجماعي وتكتيكاته الهجومية للفوز في هذه المباراة.

يأمل الجمهور السعودي في تقديم دعم كبير لفريق النصر، وذلك لتحفيز اللاعبين وتعزيز أدائهم في المباراة. يعتبر ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها مكانًا مناسبًا لإقامة هذه المباراة المهمة، حيث يتوقع حضور عدد كبير من الجماهير لمشاهدة هذا اللقاء المثير.

يجدر بالذكر أن النصر والرجاء التقيا في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية عام 2000، حيث انتهت المباراة بفوز النصر بنتيجة 4-3. ومنذ ذلك الحين، تطور الفريقان بشكل كبير وأصبحا من القوى الكبيرة في الكرة العربية.

بالنظر إلى الأداء الجيد الذي قدمه النصر في المباريات السابقة وتحقيق الرجاء للعلامة الكاملة في دور المجموعات، من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتشويق والإثارتقاء من الجانبين. ستكون هناك تنافسية قوية بين الفريقين، وسيسعى كل فريق للتفوق والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي في البطولة العربية

تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي مع نظيره نادي النصر السعودي اليوم الأحد 6-8-2023، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسعودية، وفي تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرجاء في البطولة العربية

تنقل مباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي في ربع نهائي البطولة العربية للأندية عبر شاشة قناة ssc السعودية، والتي تعد المالك الحصري لبث جميع مباريات البطولة في الشرق الأوسط.

بالنظر إلى الوضع البدني للنصر الذي يعاني من الإرهاق بعد الوصول إلى الطائف من معسكره صباح مباراته الأولى، قد يكون له تأثير على أداء الفريق في المباراة. ومع ذلك، يمتلك النصر إمكانيات قوية وخبرة كبيرة في صفوفه، وبالتالي فإنه يعتبر منافسًا قويًا وقادرًا على تحقيق الفوز.

من جانبه، يدخل الرجاء المباراة بثقة عالية بعد تحقيقه النتائج الجيدة في دور المجموعات. يعول الفريق على لاعبيه البارزين مثل أنس الزنيتي وزكريا الوردي ونوفل الزرهوني وبوشعيب لعرايسي ويسري بوزوق والغيني أحمدو كمارا لتحقيق النجاح في المباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرجاء | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرجاء | من هنــــا

من المتوقع أن يشهد الملعب تواجدًا كبيرًا للجماهير، حيث ستكون هذه المباراة من أبرز المواجهات في البطولة. ستكون الجماهير لكل فريق عنصرًا محفزًا وداعمًا للاعبيها، وسيكون لها تأثير كبير على أداء الفرق.

مشاهدة مباراة النصر والرجاء

باختصار، يتوقع أن تكون مباراة النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في ربع نهائي بطولة الأندية العربية لكرة القدم مباراة مثيرة ومليئة بالتشويق. ستكون المنافسة شديدة بين الفريقين، وسيسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة. ستلعب الجماهير دورًا هامًا في تحفيز الفرق وتشجيعها على تقديم أفضل أداء ممكن في هذه المواجهة المهمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرجاء | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرجاء | من هنــــا

ومن المتوقع أن يعتمد النصر خلال مواجهة الرجاء على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى العقيدي. خط الدفاع عبد الله مادو، تيليس، العوجامي، الغنام. خط الوسط فوفانا، بروزوفيتش، العليوي، تاليسكا، غريب. الهجوم كريستيانو رونالدو.

بينما من المتوقع أن يعتمد الرجاء في تلك المواجهة على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى الزنيتي. خط الدفاع بنتايك، إسماعيل مقدم، أراسي، بدوي. خط الوسط المكازي، أهولو، زريدة، الزرهوني، بوزوق. الهجوم رحيمي.

من جانبها، تسعى إدارة النصر والمدرب لويس كاسترو إلى تجاوز التحديات الحالية وتحقيق الانتصارات في البطولة. يسعى النصر إلى استغلال خبرة النجم كريستيانو رونالدو ومهارات لاعبيه البارزة لتحقيق الفوز في المباراة وتأكيد طموحاته في التتويج باللقب.