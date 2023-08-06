بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي (يلا شوت) في البطولة العربية

بث مباشر الآن تويتر ( URL ) | كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والرجاء في البطولة العربية.. يلا شوت ، تشهد بطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023" مباراة مثيرة وقوية في ربع نهائي المسابقة، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مع الرجاء المغربي. يسعى الفريقان لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة، وسيكون للمباراة طابع خاص حيث ستجمع بين فريقين قويين ومميزين.

قمة عربية مرتقبة بين raja-club-vs-al-nasr، بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي (يلا شوت) في البطولة العربية، تستعد بطولة الأندية العربية لكرة القدم لمرحلة ربع النهائي، والتي ستشهد مباراة مرتقبة بين النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي. المباراة ستقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها.

يدخل النصر هذه المرحلة بعد أن حل في المرتبة الثانية بالمجموعة الثالثة، وقدم أداءً مميزًا في المباريات السابقة. تعادل الفريق مع الشباب السعودي وحقق الفوز على الاتحاد المنستيري، ثم تعادل مع الزمالك في المباراة الأخيرة. يعول النصر على نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو لقيادة الفريق وتسجيل الأهداف الحاسمة في هذه المواجهة.

مشاهدة مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي

من جانبه، يدخل الرجاء البيضاوي المغربي المباراة بثقة عالية بعد تصدره المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات متتالية. حقق الفريق الفوز على بلوزداد والكويت والوحدة، وأظهر أداءً قويًا في هذه المباريات. يعتمد الرجاء على اللعب الجماعي وتكتيكاته الهجومية للتفوق على النصر.

من المتوقع أن يشهد الملعب حضورًا كبيرًا من الجماهير، حيث ستكون هذه المباراة من أبرز المواجهات في البطولة. سيكون للجماهير دورًا هامًا في تحفيز الفرق ودعمها خلال المباراة. يعد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها مكانًا مناسبًا لاستضافة هذه المباراة الكبيرة.

يجدر بالذكر أن النصر والرجاء التقيا في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية عام 2000، حيث انتهت المباراة بفوز النصر بنتيجة 4-3. ومنذ ذلك الحين، تطور الفريقان بشكل كبير وأصبحا من القوى الكبيرة في الكرة العربية.

بالنظر إلى أداء النصر الجيد في المباريات السابقة وتصدر الرجاء لمجموعته، يتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتشويق. ستكون هناك تننتظر قوة المنافسة بين الفريقين وتبادل الهجمات لتحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي.

بث مباشر مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي

على الصعيد التكتيكي، يجب على النصر السعودي الحذر من خطورة هجوم الرجاء وتنظيم دفاعه بشكل جيد للتصدي لهجمات الفريق المغربي. من جانبه، يحتاج الرجاء إلى الاستفادة من قوة خط الوسط والضغط على لاعبي النصر للسيطرة على مجريات اللعب وخلق فرص التسجيل.

تُعَدُّ بطولة الأندية العربية "كأس الملك سلمان للأندية الأبطال" من أهم البطولات الكروية في المنطقة، وتجمع بين أفضل الفرق العربية. تهدف البطولة إلى تعزيز التنافسية وتعزيز روح التضامن والتواصل بين الأندية العربية.

بصفة عامة، يترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة المرتقبة بفارغ الصبر، حيث ستكون فرصة لرؤية المواجهة بين فريقين قويين ومميزين في الكرة العربية. ستحدد المباراة الفريق الذي سيتأهل إلى دور نصف النهائي ويواصل مشواره نحو اللقب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرجاء | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرجاء | من هنــــا

موعد مباراة النصر السعودي ضد الرجاء بالبطولة العربية

تنطلق صافرة بداية مباراة الرجاء والنصر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرجاء البطولة العربية

تذاع مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي على شبكة قنوات ssc sport، كونها صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة العربية وتنقل عبر قناة ssc sport hd1.

تشكيل النصر المتوقع

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – مادو – أليكس تيليس.

الوسط: بروزوفيتش – فوفانا – عبدالعزيز العليوة.

الهجوم: تاليسكا – ساديو ماني – كريستيانو رونالدو.

فيما من المتوقع أن يكون تشكيل الرجاء المغربي كما يلي:

حراسة المرمى: مروان فخر.

الدفاع: أيوب شبوط – مهدي مشخشخ – إسماعيل مقدم – زكريا لبيب.

الوسط: كامارا – زكريا الوردي – فورسي.

الهجوم: بولاكسوت – أشبيلي – أكسل ميي.

تعد مباراة الرجاء والنصر قمة مرتقبة تجمع بين فريقين قويين ومميزين، وستكون فرصة لعشاق كرة القدم لمشاهدة تنافس قوي وأداء مثير على أرض الملعب. تحمل المباراة العديد من العوامل التي تزيد من إثارتها، مما يجعلها حدثًا رياضيًا لا يُفوّت.