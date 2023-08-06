بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم يلا شوت

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم الأحد 6 - 8 - 2023 في (الدرع الخيرية) يلا شوت، تتجه أعين محبي وعشاق الكرة العالمية بشغف نحو مواجهة نارية بين فريقي مانشستر سيتي وأرسنال، وذلك في نهائي بطولة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي المرموقة. سيقام هذا النهائي المثير على أرض ملعب ويمبلي، ومن المتوقع أن تجذب هذه المباراة أنظار العشاق حول العالم.

توقيت مباراة مانشستر سيتي وارسنال

بينما تنطلق مباراة مانشستر سيتي امام نظيرة ارسنال اليوم في تمام الساعة ال 3:00 مساء بتوقيت 4:00 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر 5:00 مساء بتوقيت السودان وليبيا 6:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا والصومال 7:00 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم يلا شوت

مع احتفال بيب جوارديولا بالثلاثية التي حققها بيب جوارديولا في احتفالاته غير المقيدة في وقت سابق من الصيف، تمكن أرسنال بهدوء من ابتهاج جائزة العزاء بمكان في درع المجتمع بفضل حصوله على المركز الثاني في موسم 2022-23 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم يلا شوت

في حين أن الاستسلام المتأخر شهد تسجيل أرسنال رقمًا قياسيًا جديدًا قدره 248 يومًا في القمة دون حفر اسمه على الكأس، فإن حملة أرسنال في الدوري تجاوزت كل التوقعات التي وضعت أمامهم في بداية الحملة، وما زال بإمكان فريق ميكيل أرتيتا. يكافأون على جهودهم بشريحة من الفضيات يوم الأحد.

أضاف آرسنال بالفعل شرفًا إضافيًا إلى حكومته هذا الصيف، حيث دافع عن لقب كأس الإمارات الودية يوم الأربعاء بفضل الفوز بركلات الترجيح على موناكو، الذي جعل ارسنال يتعادل 1-1 قبل أن يبتعد آرون رامسديل عن تاكومي. محاولة مينامينو 12 ياردة.

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مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم يلا شوت بث مباشر

مجموعة قنوات بي أن سبورت هى الناقل الحصري لبطولات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الشرق الأوسط، وتخصص قناة بي أن سبورت بريميم 1 لنقل أحداث مباراة مان سيتي ضد أرسنال على الهواء مباشرة.

مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم يلا شوت بث مباشر

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد أرسنال اليوم

حراسة المرمى: إيدرسون. الدفاع: كايل والكر- روبين دياز- ناثان آكي- جون ستونز. الوسط: رودري- كيفين دي بروين- ريكو لويز. الهحوم: برناردو سيلفا- إيرلينج هالاند- جاك جريليش.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر سيتي الآن

حراسة المرمى: آرون رامسديل. الدفاع: بين وايت- ساليبا- جابريل- زينتشينكو. الوسط: كاي هافيرتز- ديكلان رايس- مارتن أوديجارد. الهجوم: بوكايو ساكا- جابريل مارتينيلي- ليناردو تروسارد.

بطاقة مباراة مان سيتي ضد أرسنال في كأس الدرع الخيرية اليوم

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مان سيتي ضد أرسنال الأحد 6 أغسطس 2023،

6 مصر، 7 الإمارات beIN SPORTS 1 PREMIUM ويمبلي

ونجح أرسنال في التتويج بلقب درع الاتحاد الإنجليزي 16 مرة سابقة في تاريخه، حيث جاءت المرة الأولى في نسخة عام 1930 على حساب نظيره شيفيلد وينزداي.

بينما حصد الجانرز آخر ألقابه في الدرع الخيرية نسخة 2020، بعدما تغلب على نظيره بعد ليفربول بركلات الترجيح 5/4 بعد إنتهاء الوقت الأصلى للمباراة التي جمعتهما على ملعب "ويمبلي" بنتيجة 1-1