بث مباشر .. مشاهدة مباراة النصر والرجاء في البطولة العربية.. يلا شوت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر والرجاء في البطولة العربية.. يلا شوت، تحظى بطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023" بأهمية كبيرة لدى عشاق كرة القدم في المنطقة، وتأتي المباراة بين الرجاء المغربي والنصر السعودي في دور ربع النهائي كأحد أبرز المواجهات المرتقبة في هذه المرحلة المهمة من البطولة. ستقام المباراة في يوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز، وستتاح للجماهير فرصة مشاهدة اللقاء عبر القنوات المعلنة للبطولة.

نادي النصر السعودي استطاع التأهل إلى ربع النهائي بعد أداء قوي ومميز في المرحلة الأولى من البطولة. واحتل النصر المركز الثاني في المجموعة الثالثة، حيث شهدت مبارياته العديد من المشاهد الإثارة والمثيرة للجماهير. تعادل النصر في مباراة مثيرة مع نادي الزمالك المصري بنتيجة 2-2، وأجرى مباراة مثيرة أخرى مع الشباب السعودي انتهت بالتعادل 3-3. كما نجح النصر في الفوز على نادي الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 2-0، مما أهله للتأهل إلى دور ربع النهائي برصيد 5 نقاط.

مشاهدة مباراة النصر والرجاء في البطولة العربية

من جهة أخرى، استطاع نادي الرجاء المغربي تصدر المجموعة الرابعة بأداء متميز وتحقيق الانتصار في جميع مبارياته. فاز الرجاء في أول مباراة له بنتيجة 3-1 على نادي شباب بلوزداد الجزائري، ثم حقق الفوز على نادي الكويت الكويتي بنتيجة 2-0، وفي المباراة الأخيرة، نجح الرجاء في التغلب على نادي الوحدة الإماراتي بنتيجة 2-1. بفضل هذه النتائج الرائعة، تصدر الرجاء المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط وضمن تأهله لدور ربع النهائي بثقة وقوة.

من المتوقع أن تكون مباراة الرجاء والنصر مثيرة ومحمومة، حيث يتنافس الفريقان على بلوغ نصف النهائي والمنافسة على لقب البطولة العربية. يعتمد الفريقان على نجومهم ومهاراتهم الفردية، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الفنية التي ينفذها مدربيهما.

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تتيح هذه المباراة للجماهير فرصة مشاهدة مواجهة مثيرة بين فريقين قويين ومميزين في بطولة هامة. ستكون الجماهير على موعد مع لقاء رائع يحمل في طياته التشويق والإثارة، وستكون المباراة النصر ضد الرجاء اليوم في البطولة العربية للأندية 2023 محط اهتمام وترقب العديد من مشجعي الكرة العربية.

موعد مباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي في البطولة العربية

تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي مع نظيره نادي النصر السعودي اليوم الأحد 6-8-2023، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرجاء | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرجاء | من هنــــا

وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسعودية، وفي تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرجاء في البطولة العربية

تنقل مباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي في ربع نهائي البطولة العربية للأندية عبر شاشة قناة ssc السعودية، والتي تعد المالك الحصري لبث جميع مباريات البطولة في الشرق الأوسط.