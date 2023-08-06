الــشوط الأول بث مباشر Live Stream | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال يلا شوت اليوم في درع اتحاد كرة القدم الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال يلا شوت اليوم في درع اتحاد كرة القدم الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال يلا شوت اليوم في درع اتحاد كرة القدم الانجليزي عبر موقع الفجر، يستضيف ملعب ويمبلي المباراة التقليدية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ظهر يوم الأحد، حيث يجدد أرسنال ومانشستر سيتي القتال مع درع المجتمع على المحك.

يدخل المواطنون المواجهة على خلفية هزيمتهم 2-1 أمام أتلتيكو مدريد في آخر مباراة ودية لهم، بينما احتفظ نظرائهم في شمال لندن بكأس الإمارات بفوزهم على موناكو.

مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال يلا شوت اليوم في درع اتحاد كرة القدم الانجليزي

يلعب فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم في بطولة كأس الدرع الخيرية بصفته بطل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي 2022/2023، فيما يدخل أرسنال اللقاء بصفته صاحب المركز الثاني في المسابقة، بسبب فوز سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي أيضا هذا الموسم.

وستلعب مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره أرسنال، اليوم في منافسات الدور النهائي من بطولة كأس الدرع الخيرية، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب ويمبلي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال يلا شوت اليوم في درع اتحاد كرة القدم الانجليزي

قام مان سيتي بضم الثنائي جوسكو جفارديول صخرة دفاع لايبزيج الألماني، وماتيو كوفاسيتش نجم وسط تشيلسي الإنجليزي، ورحل الثلاثي رياض محرز وإلكاي جوندوجان وبينجامين ميندي.

فيما ضم أرسنال الثلاثي ديكلان رايس لاعب وسط وست هام، وكاي هافيرتز مهاجم تشيلسي، وتيمبير مدافع أياكس الهولندي، ورحل السويسري جرانيت تشاكا.

تذاع مباراة مان سيتي ضد أرسنال السادسة مساء اليوم الأحد، بكأس الدرع الخيرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

إن علاقة حب أرسنال مع درع المجتمع موثقة جيدًا، لكن أرتيتا لن يكون لديه أي أوهام بأن تهمه ستمتلك العلامة المستضعفة ضد مان سيتي، حتى لو تركت استعدادات فريق Sky Blues للفوز الجديد شيئًا مرغوبًا فيه.

مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر

على خلفية ثلاثية الألقاب الرائعة في موسم تاريخي 2022-23، شرع مانشستر سيتي في جولة في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث افتتح بفوزه بثمانية أهداف على يوكوهاما مارينوس على الرغم من تعرضه للاختراق ثلاث مرات في اليوم.

كان لم شمل جوارديولا مع أصحاب العمل القدامى بايرن ميونيخ أيضًا أمرًا ممتعًا للاعب الكاتالوني، الذي كان العقل المدبر للفوز 2-1 في طوكيو، ولكن بعد أربعة أيام فقط، فشل فريقه في مواجهة أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني في كوريا الجنوبية في نهاية المباراة. يوليو.

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تسبب Memphis Depay وYannick Carrasco في الضرر قبل تعزية روبن دياس في الدقيقة 85، لكن مان سيتي كان لديه متسع من الوقت للتفكير في هذا الضرب أثناء بحثهم عن لقب درع المجتمع السابع، لكنهم خسروا النسختين الأخيرتين من مباراة كأس السوبر إلى ليستر سيتي وليفربول على التوالي.

مشاهدة مباراة السيتي وآرسنال

شهد نجاح أرسنال في درع المجتمع لعام 2015 فوز فريق أرسين فينجر على مانويل بيليجريني 3-0، لكن Gooners لن يحتاج إلى تذكير بكيفية أداء فريقهم المحبوب في المواجهات الأخيرة مع أبطال أوروبا، الذين هزموا رجال أرتيتا. ثماني مرات على التوالي منذ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2019-20 في ويمبلي.

مشاهدة مباراة السيتي وآرسنال

تشكيل مباراة مانشستر سيتي وارسنال المتوقع

في المرمى: ايديرسون.

في الدفاع: لابورت – روبن دياز – ستونز – كايل والكر.

في الوسط: رودري – جاك غريليش – برناردو سيلفا – فودين.

في الهجوم: الفاريز – هالاند.

بينما في الطرف المقابل السيد ميكيل ارتيتا يسعى لكسر عقدة المان سيتي بتحقيق اللقب الأول له هذا الموسم بعد تقديمه لعام جيد حصد به المركز الثاني في البريمييرليج، وأهم الأسماء المتوقع أن تبدأ المباراة:

في المرمى: رامسديل.

في خط الدفاع: تيمبر – جابرييل – ساليبا – تومياسو.

في خط الوسط: بارتي – ديكلان رايس – مارتينيلي – سميث روي – اوديغارد.

في خط الهجوم: ايدي نيكيتاه.

مواعيد مباريات البطولة العربية كأس الملك سلمان

النصر والرجاء، 6:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على SSC 1 hd.

الشباب والوحدة، 9:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر SSC extra 1 hd.

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مواعيد المباريات الودية

إنتر ميامي ودالاس، 9:30 مساءً بتوقيت أمريكا، 4:30 فجر الإثنين بتوقيت القاهرة والسعودية، وتذاع على (Apple TV)،

مانشستر يونايتد وأتلتيك بلباو، 6:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر القناة الرسمية للفريق الإنجليزي (MUTV HD).

فيورنتينا ونيس، 3:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على SSC extra 2 hd.

نيوكاسل وفياريال، 6:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر SSC extra 2 hd.

بوروسيا دورتموند وأياكس، 6:00 بتوقيت مصر والسعودية.

نابولي وأوجسبورج، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية.

روما وتولوز، 8:30 بتوقيت مصر والسعودية.

توتنهام وشاختار، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر اليوم

وكان فريق مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي، كما توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما أحتل فريق أرسنال وصافة البريميرليج ليشارك في كأس الدرع الخيرية، وفقًا للائحة المسابقة.