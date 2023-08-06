الإسكان تعلن موعد تسليم الأراضي السكنية بالمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن في مدينة بدر

الاقتصاد
بوابة الفجر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة بدر سيبدأ يوم الأحد الموافق 1/10/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 1/11/2023، في تسليم قطع الأراضي السكنية بالمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن بالمنطقتين  B &  A  الترفيهية خلف جامعة مدينة بدر، وذلك في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من الجهاز.


وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة A الترفيهية خلف جامعة بدر، من 2: 23، يوم الأحد 1/10/2023، والقطع من 24: 43، يوم الإثنين 2/10/2023، والقطع من 44: 63، يوم الثلاثاء 3/10/2023، والقطع من 64: 84، يوم الأربعاء 4/10/2023، والقطع من 85: 112، يوم الأحد 8/10/2023، والقطع من 113: 134 يوم الإثنين 9/10/2023، والقطع من 135: 157، يوم الإثنين 9/10/2023، والقطع من 158: 179، يوم الثلاثاء 10/10/2023، والقطع من 158: 179، يوم الأربعاء 11/10/2023، والقطع من 180: 202، يوم الأحد 15/10/2023، وتم تخصيص يومي الإثنين 16/10/2023، والثلاثاء 17/10/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمنطقة A.


وأضاف المهندس عمار مندور، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة B، من 1: 20، يوم الأربعاء 18/10/2023، والقطع من 21: 40، يوم الأحد 22/10/2023، والقطع من 41: 60، يوم الإثنين 23/10/2023، والقطع من 61: 80، يوم الثلاثاء 24/10/2023، والقطع من 81: 100، يوم الأربعاء 25/10/2023، والقطع من 101: 120، يوم الأحد 29/10/2023، والقطع من 121: 140، يوم الإثنين 30/10/2023، وتم تخصيص يومي الثلاثاء 31/10/2023  والأربعاء 1/11/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمنطقة B.
 

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