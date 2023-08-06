كورة لايف بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وارسنال يلا شوت اليوم

السيتي وارسنال بث مباشر تويتر | كورة لايف بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وارسنال يلا شوت اليوم (دون تقطيع)، في يوم الأحد الحالي، ستشهد ملعب "ويمبلي" مباراة قمة تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وأرسنال في نهائي كأس الدرع الخيرية لعام 2023.

تترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة بفارغ الصبر، حيث يتنافس بطل الدوري الإنجليزي الماضي، مانشستر سيتي، مع وصيفه، أرسنال، في هذا الحدث المميز.

السيتي وارسنال بث مباشر تويتر | كورة لايف بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وارسنال يلا شوت اليوم (دون تقطيع) نال فريق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي (2022-2023) بفضل رصيده الذي بلغ 89 نقطة، وتفوق بفارق 5 نقاط على أرسنال الذي حل في المركز الثاني.

كورة لايف بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وارسنال يلا شوت اليوم

تهدف الفريق المدرب بيب جوارديولا إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق الفوز في مباراة كأس الدرع الخيرية ليؤكد تفوقه واستمرار نجاحه بعد أن تحقق الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي.

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بالمقابل، يطمح ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، إلى الفوز باللقب وتحقيق بداية قوية للموسم الجديد 2023-2024، بهدف إسعاد جماهيره وتحقيق المزيد من النجاحات.

يُذكر أن مباراة كأس الدرع الخيرية تعتبر تقليدًا مميزًا في إنجلترا، حيث يلتقي فيها بطل الدوري الإنجليزي مع بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في افتتاح الموسم التالي.

وقد سبق لمانشستر سيتي أن توج بلقب الكأس 6 مرات، بينما احتفظ أرسنال باللقب 16 مرة في تاريخ مشاركته في هذه البطولة الرفيعة المستوى.

بث مباشر مانشستر سيتي وارسنال

وتنطلق مشاهدة مباراة مانشستر سيتي بث مباشر اليوم الاحد الموافق 6 من شهر يوليو الجاري ف منافسات بطولة درع اتحاد كرة القدم الانجليزي تحت انظار عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في كل مكان في العالم

بينما تنطلق مباراة مانشستر سيتي امام نظيرة ارسنال الليلة في تمام الساعة ال 3:00 مساء بتوقيت موريتانيا 4:00 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر 5:00 مساء بتوقيت السودان وليبيا 6:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا والصومال 7:00 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اضغط هنــــا رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في كأس الدرع الخيرية 2023

وحول القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال اليوم في كأس الدرع الخيرية 2023، فإن مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، تعد هي الحاصلة على حقوق بث مباريات عدد كبير من البطولات التي ينظمها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك للعملاء المشتركين في واحدة من الخدمات المشفرة التي تقدمها، للجماهير في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لهذا لا بد عليهم من تنزيل تردد بين سبورت بريميوم 1، باعتباره الذي سوف يتيح مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم.

تردد بين سبورت بريميوم 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 معدل الاستقطاب: أفقي إشارة إرسال البث: DVB-S2 معدل تردد الموجة: 8PSK مشفرة

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تشكيل مانشستر سيتي ضد أرسنال

ينتظر أن يكون تشكيل مانشستر سيتي، لمباراة أرسنال اليوم في كأس الدرع الخيرية 2023، كالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جاك جريليش، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

تشكيل أرسنال ضد مانشستر سيتي

يتوقع أن يكون تشكيل أرسنال، لمباراة مانشستر سيتي اليوم في كأس الدرع الخيرية 2023، كالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صليبا، جابرييل، يوريان تيمبر.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، إيدي نيكيتياه، جابرييل مارتينيلي.

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أرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم

اختتم الجانرز تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، مواجهاته الودية استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2023-2024، بالفوز على موناكو الفرنسي بنتيجة 4-5 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل.

فيما تلقى مانشستر سيتي الخسارة من أتليتكو مدريد الإسباني، بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة الودية الأخيرة لكتيبة جوارديولا.