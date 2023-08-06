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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم يلا شوت | يلا شووت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT،يشهد اليوم مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في كأس الدرع الخيرية 2023 وهي تعتبر واحدة من أبرز المواجهات المنتظرة من قبل عشاق كرة القدم حول العالم. وتزداد أهمية هذه المباراة حيث يفصلنا أقل من أسبوع عن بداية دوري الإنجليزي للموسم 2023/2024.

تتوقع الجماهير أن تكون هذه المباراة مثيرة ومن العيار الثقيل، نظرًا للمنافسة الشديدة التي شهدها الموسم الماضي بين المان سيتي وأرسنال على لقب الدوري المحلي، والذي انتهى بفوز المان سيتي وتحقيقه رقمًا قياسيًا تاريخيًا بقيادة مدربه بيب جوارديولا.

موقع الفجر يسعى دائمًا لتقديم آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية في مختلف البطولات حول العالم، ومن خلال هذا التقرير سيقدم للقراء موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال اليوم، والقنوات الناقلة لهذه المباراة المهمة في كأس الدرع الخيرية 2023، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع للفريقين في هذه المواجهة المرتقبة.

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بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، اليوم الأحد، في كأس الدرع الخيرية لكرة القدم "كأس السوبر الإنجليزي" والمقرر إقامتها على أرضية ملعب ويمبلي الشهير.

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وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، اليوم الأحد، في كأس الدرع الخيرية لكرة القدم "كأس السوبر الإنجليزي" في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر شاشة قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر اليوم

وكان فريق مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي، كما توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما أحتل فريق أرسنال وصافة البريميرليج ليشارك في كأس الدرع الخيرية، وفقًا للائحة المسابقة.

تشكيل مانشستر سيتي أرسنال في كأس الدرع الخيرية

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - مانويل أكانجي.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا - رودري - جون ستونز.

خط الوسط الهجومي: جاك جريليش - جوليان ألفاريز - ماتيو كوفاتشيتش.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

حراسة المرمى: أرون رامسديل.

الدفاع: جورين تيمبر، جابريل ماجالايس، ويليام صاليبا، بن وايت.

الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

الهجوم: كاي هافارتز، جابريل مارتينيلي، بوكايو ساكا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

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بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في كأس الدرع الخيرية

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر في كأس الدرع الخيرية لكرة القدم "كأس السوبر الإنجليزي"، اليوم الأحد، والمقرر إقامتها على أرضية ملعب ويمبلي الشهير.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر شاشة قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.ب

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