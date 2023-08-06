طرح محال تجارية وصيدلية بمدينة 6 أكتوبر للبيع في مزاد علني

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم طرح 12 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من (20م2: 40م2) بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، لزيادة الخدمات بالمدينة.


وأضاف المهندس عادل النجار، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 6/9/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية.


وفي سياق متصل، أكد المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه جارٍ الآن تدعيم وزراعة شتلات الزهور بالحدائق والمتنزهات المفتوحة والجُزر بالحى الأول ومركز المدينة، وذلك استكمالًا لخطة جهاز مدينة الشروق فى مجال رفع كفاءة وتجميل المسطحات الخضراء.


وأشارت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أنه جارٍ استكمال أعمال تنسيق الموقع ورفع كفاءة المحاور والطرق بمنطقة إسكان الشباب، وتشمل تنسيق أعمال البلاط والبردورات والخرسانات المطبوعة وفتح بعض الممرات لسهولة حركة السيارات بالإضافة إلى أعمال الزراعات، بجانب الاستمرار في تنسيق وتجميل مناطق المدينة.
 

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الرجاء الرياضي ضد العالمي تويتر : الشوط الثاني الآن يلا كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والرجاء بث مباشر اليوم يلا شوت [البطولة العربية URL]

بث مباشر الآن تويتر | كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والرجاء في البطولة العربية الشوط الثاني .. ( يلا شوت )

السيتي وارسنال بث مباشر تويتر الشوط الأول | كورة لايف بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وارسنال يلا شوت اليوم (دون تقطيع)

بث مباشر مباراة الرجاء ضد النصر تويتر ( 0 - 3 ): يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والرجاء بث مباشر اليوم يلا شوت [ رابط مباشر URL ] البطولة العربية

الشوط الأول يلا شوت تويتر مباراة السيتي | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم في درع إتحاد كرة القدم الإنجليزي | مباراة Man City مباشر يوتيوب

يلا شوت YALAA SOOT مباراة مانشستر سيتي وارسنال الــشوط الأول بث مباشر || HD السيتي ضد ارسنال

3 أسباب وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة في الأهلي

أولهم شيكابالا.. نجوم الزمالك ترفض التعاقد مع "عدو الخطيب"