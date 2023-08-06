هيئة السلع التموينية تعلن عن ممارسة لشراء قمح مستورد

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لشراء قمح مستورد على أساس ئدآ من جميع المناشيء المدرجه بكراسة الشروط.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في اطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية مشيرة إلى أن الشحن من 15إلى 30 سبتمبر 2023 أو من 1 إلى 15 أكتوبر 2023.

وأضافت أن أسعار العروض تقدم على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوم و270 يوم وللهيئة أن تختار ما يناسبها. ونوهت بأن جلسة فض المظاريف والبت بعد غد الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي.

 

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