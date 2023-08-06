بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب والوحدة اليوم 06/08/2023 في البطولة العربية | يلا شوت

كورة لايف آلحين بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب والوحدة اليوم 06/08/2023 في البطولة العربية | يلا شوت ، يفتح ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية ابوابة لاستضافة مباراة قوية من العيار الثقيل حيث تجمع بين فريقي الشباب السعودي بنظيره الوحدة الاماراتي بث مباشر الان ، في بطولة كاس الملك سلمان للاندية لكرة القدم موسم 2023 .

بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب والوحدة اليوم 06/08/2023 في البطولة العربية | يلا شوت، وتتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية نحو مباراة مثيرة ومهمة في ربع نهائي بطولة الأندية العربية "كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023"، في هذه المواجهة الملحمية، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي مع نادي الوحدة الإماراتي في لقاء لا يقبل القسمة على إثنين، وستقام المباراة الشيقة على ملعب استاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

مشاهدة مباراة الشباب والوحدة في البطولة العربية للأندية بث مباشر

بتأهلهما إلى دور ربع النهائي، أثبت الوحدة الإماراتي بقيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قوته وإمكانياته. حصل الوحدة على المركز الثاني في المجموعة الرابعة بعد تحقيقه انتصارين على نادي شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي. وعلى الرغم من تلقيه خسارة واحدة أمام الرجاء المغربي في الجولة الأخيرة، تمكن الوحدة من التأهل إلى ربع النهائي بثقة وتميز.

من جهته، أبدع نادي الشباب السعودي في دور المجموعات وتصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من اثنين من الانتصارات وتعادل واحد، حقق الشباب فوزًا مهمًا على نادي الاتحاد المنستيري التونسي والزمالك المصري، وتعادل مع نادي النصر السعودي. يبدي الفريق السعودي حماسًا وتطلعًا لمواصلة الانتصارات في المراحل المتقدمة من البطولة.

مباراة الشباب والوحدة تحمل الكثير من الأماني والطموحات لدى الجماهير وأنصار الفريقين. يسعى الشباب للتأكيد على تفوقه والمضي قدمًا في البطولة للوصول للدور نصف النهائي. في المقابل، يتطلع الوحدة إلى تحقيق الفوز والمنافسة بقوة للحصول على بطاقة التأهل إلى المراحل المتقدمة.

الشباب السعودي بث مباشر

سيكون للفريقين الاعتماد على اللاعبين البارزين في المواجهة الحاسمة. من جهة الشباب، سيحاول النجم إيفر بانيغا تقديم أداء استثنائي وقيادة فريقه لتحقيق الفوز، بينما سيعول الوحدة على النجمين إسماعيل مطر وسيف راشد لتحقيق نتيجة إيجابية.

بث مباشر مباراة الشباب والوحدة في البطولة العربية للأندية

يحظى اللقاء الهام بالعديد من الاهتمام من قبل عشاق كرة القدم في المنطقة، ومن المتوقع أن تنقل المباراة عبر القنوات الرياضية المحلية والعربية. من بين هذه القنوات يمكن أن تكون قناة SSC السعودية من ضمنها، إذ تُعتبر القناة من أهم القنوات الرياضية في المنطقة وتعرض جميع مباريات الفرق العربية المفضلة.

تردد قناة SSC القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

باختتام، تمثل مباراة الشباب والوحدة الإماراتي في ربع نهائي بطولة الأندية العربية مباراة مهمة وحاسمة للفريقين. ستشهد المباراة منافسة شرسة وحماسًا من اللاعبين والجماهير، وستقدم فرصة للفائز بتحقيق الانفراد بالمراحل المتقدمة من البطولة. عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع عرض كروي ممتع ومثير، والجميع بانتظار مشاهدة الفريق المتألق والمستحق للفوز والتأهل للدور التالي.

تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي والوحدة الإماراتي اليوم الأحد 6-8-2023، على استاد الملك فهد.

وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والسعودية، وفي تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت جرينتش.

تشكيل الشباب السعودي ضد الوحدة الإماراتي

إليك تشكيل فريق الشباب السعودي المتوقع اليوم، لمقابلة فريق الوحدة الإماراتي في البطولة العربية 2023:

حراسة المرمي: الشامسي.

خط الدفاع: القربي، لوكاس، روبن، زوهير.

خط الوسط: ألان، جوانكا، أحمد نوراللهی.

خط الهجوم: فاكوندو، جواو، طحنون الزعابي.

بث مباشر مباراة الشباب والوحدة اليوم في البطولة العربية 2023

تشكيل الوحدة الإماراتي ضد الشباب السعودي

إليك تشكيل فريق الوحدة الإماراتي المتوقع اليوم، لمواجهة فريق الشباب السعودي في البطولة العربية للأندية 2023:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: متعب الحربي، ياجو سانتوس، حسان تمبكتي، فواز الصقور.

خط الوسط: جوستافو كويلار، رياض شراحيلي، هتان باهبري، إيفير بانيجا، عبد الله الجوعي.

خط الهجوم: أحمد عبده.

مشاهدة مباراة الشباب ضد الوحدة اليوم في بطولة كأس الملك سليمان للأندية 2023

ونجح نادي الوحدة الإماراتي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في الصعود إلى دور ربع نهائي البطولة العربية، بعد أن احتل وصافة المجموعة الرابعة عقب تحقيقه انتصارين على نادي شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي، فيما تلقى خسارة واحدة فقط على يد الرجاء المغربي في اللقاء الأخير.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الشباب والوحدة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الشباب والوحدة | من هنــــا

بينما تأهل نادي الشباب السعودي إلى دور ربع نهائي البطولة العربية بعد أن احتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة عقب تحقيق فوزين وتعادل، بعد أن انتصر على نادي الاتحاد المنستيري التونسي، والزمالك، بينما تعادل مع نادي النصر السعودي.

ويسعى تلك الفريقين للفوز بالقاء والتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية، خصوصًا وأن هذه الأدوار لا تحمل القسمة على إثنين، ولا بد أن يخرج من اللقاء فريق فائز وأخر يودع البطولة.