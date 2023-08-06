رابط استخراج نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 في العراق الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية

رابط استخراج نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 في العراق الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية، حتى الآن يتم الإعلان عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 في العراق، وفقًا لتأكيد وزارة التربية والتعليم العراقية، لم يتم الانتهاء من مراجعة الاعتراضات المُقدَّمة من قبل الطلاب، تم فتح باب القبول لتلقي الاعتراضات اعتبارًا من 18 يوليو وحتى 24 من نفس الشهر عبر الموقع الخاص بالوزارة.

تأتي هذه الخطوة في إطار توفير فرصة للطلاب للاعتراض على نتائج الامتحانات وتصحيح الأوضاع إذا اعتُبر أن هناك أي خطأ أو تجاوز في التقييم. تُعتبر هذه الفترة مناسبة لتلقي الاعتراضات والتأكد من أن النتائج النهائية ستكون عادلة ودقيقة.

بالتأكيد، ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج النهائية بعد انتهاء فترة استقبال الاعتراضات. ستكون هذه النتائج هامة جدًا لمستقبل الطلاب واختيار مسار تعليمي مناسب بناءً على تقييماتهم الفعلية.

وفي الوقت الحالي، يتمنى الجميع أن يتم الانتهاء من مراجعة الاعتراضات قريبًا، وأن تُعلَن النتائج النهائية بشكلٍ دقيق وشفاف. حيث يُعتبر هذا الإجراء جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية ويساهم في تحقيق التصحيح والتحسين في نظام التقييم التعليمي بالعراق.

نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022-2023 بالعراق

بدأت عملية البحث والاهتمام تتزايد بين الطلاب وأولياء الأمور حول نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 في العراق، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي أنه سيتم إعلان النتائج فور الانتهاء من مراجعتها.

نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 في العراق

تعد نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 في العراق محط اهتمام وترقب للجميع، حيث يأمل الجميع في أن تكون نتائجهم مرضية وتعكس جهودهم واجتهادهم في الدروس والامتحانات، وبفارغ الصبر، ينتظرون الإعلان الرسمي عن النتائج لمعرفة مستقبلهم التعليمي والمهني.

في إطار التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن إجراءات الحصول على نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2023 فور انتهاء مراجعتها، وحرصًا من الوزارة على توفير الشفافية والتسهيل للطلاب وأولياء أمورهم، يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج اعتراضاتهم عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عبر الضغط هنـا.

2. انقر على “نتائج الطلاب” من القائمة المتاحة.

3. اختر “نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الأول”.

4. حدد المدينة واختر مدرستك.

5. أدخل رقمك الامتحاني.

6. انتظر حتى تظهر النتيجة الرسمية.

7. إذا تم قبول اعتراضك وتم تعديل النتيجة، قم بطباعة المستند كإثبات رسمي لنجاحك.

نتائج الثالث متوسط 2023 في العراق عبر موقع نتائجنا

وقد سبق تم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط للدور الأول للعام الدراسي 2023 في جميع محافظات العراق، يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر موقع “نتائجنا” وموقع وزارة التربية العراقية، وقد شملت النتائج لجميع المحافظات العراقية مثل بغداد، الرصافة، الكرخ، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط، أربيل، ودهوك.