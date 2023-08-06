رابط استخراج نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 الدور الأول “جميع المحافظات” عبر موقع نتائجنا

بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن نتائج الامتحانات الوزارية الخاصة بالصف الثالث المتوسط في منتصف شهر تموز الماضي، أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل في اعتراضات نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023، وجاء هذا القرار بعد إعلان النتائج مباشرة في جميع المحافظات العراقية، لكل طالب يتمنى استعراض نتيجته واعتراض عليها، فقد أكدت وزارة التربية العراقية أن عملية التسجيل في الاعتراضات ستتم من خلال المديريات العامة للتربية في جميع المحافظات العراقية. وهذا يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى هذه الخدمة بكل يسر وسهولة.

تستعد الوزارة حاليًا للإفراج عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط، وتأكدت أن جميع النتائج سيتم إعلانها إلكترونيًا عبر موقع "نتائجنا". هذا يعني أن الطلاب سيتمكنون من الاطلاع على نتائجهم بسهولة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مما يُضفي الشفافية والدقة على العملية ويجعلها أكثر ملاءمة للجميع، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم العراقية على تيسير الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات تعليمية شفافة ومناسبة للطلاب وأولياء الأمور، ويأمل الجميع أن تكون نتائج اعتراضات الثالث المتوسط إيجابية وتلبي احتياجات الطلاب وتطمئنهم بشأن مسار تعليمهم القادم.

تقديم اعتراضات الثالث المتوسط 2023

أعلنت وزارة التربية العراقية عن إجراءات تقديم الاعتراضات على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2023، حيث يمكن للطلاب تقديم الاعتراضات من خلال زيارة مقر المدرسة التي ينتمون إليها. عند الوصول إلى المدرسة، يمكن للطلاب التواصل مع أحد الموظفين في إدارة المدرسة للبدء في إجراءات التقديم.، ويتطلب التقديم على الاعتراض دفع رسوم محددة لكل مادة دراسية يتم الاعتراض على نتيجتها، وفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة التربية العراقية، وعندما يقوم الطالب بتحديد المواد التي يود الاعتراض عليها، يتوجب عليه دفع الرسوم المناسبة.

بعد دفع الرسوم، يقوم الطالب بملء الاستمارة الخاصة بتقديم الاعتراض، ويكتب فيها جميع التفاصيل المتعلقة بالاعتراض. تحتوي الاستمارة على معلومات شخصية للطالب وتفاصيل النتائج التي يود الاعتراض عليها، حتى يتم تحليل الأسباب ودراسة صحة الاعتراض، من ثم، تتولى المديرية العامة للتربية التي ينتمي إليها الطالب دراسة الاعتراض وفحصه بدقة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان نزاهة وشفافية التقييم والتحقق من صحة المطالبة بتعديل النتائج، وتأتي هذه الخطوات للتأكيد على حرص وزارة التربية العراقية على تقديم الفرصة للطلاب للاعتراض على نتائجهم بشكل مناسب ومنظم.

موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج الاعتراضات

بعد ساعات قليلة من الإعلان، قامت المديرية العامة للتربية في محافظة الكرخ الثانية في العراق بنشر نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط الدور الأول للعام الدراسي 2023. وحرصت المديرية على تسهيل عملية الاطلاع على النتائج وتوفيرها لجميع الطلاب بأسرع وقت ممكن، وأتاحت المديرية خدمة الاستعلام عن نتائج الاعتراضات عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، حيث يُمكن للطلاب والطالبات الدخول إلى الموقع والاطلاع على جميع الكشوفات المتعلقة بطلبات الاعتراض التي تم تقديمها. ستكون الكشوفات متاحة على شكل صور للطلبات المقدمة، مما يسمح للطلاب بمراجعة النتائج بسهولة ودقة، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على حرص المديرية العامة للتربية في محافظة الكرخ الثانية على توفير أعلى مستوى من الشفافية والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، بفضل هذه الخدمة الإلكترونية المتاحة، يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج اعتراضاتهم بسهولة وراحة، ويتمنى الجميع أن تكون النتائج عادلة وتلبي احتياجات الطلاب وتحقق مطالبهم بالتصحيح إن كانت هناك أية أخطاء أو مساءلات.

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

. الضغط على نتائج الطلاب.

الضغط على نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الأول.

تحديد المدينة والمدرسة التابع لها.

كتابة رقمك الامتحاني.

النقر فوق الأمر استفسار وانتظر لحين يظهر لك البيان الرسمي.

في حالة النجاح قم بطباعة هذا المستند لأنه بمثابة إثبات رسمي بنجاح الطالب.

هذا وقد أعلنت وزارة التربية أن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط سوف تعلن في كل محافظة على حده حسب انتهاء كل مديرية من الأعمال الخاصة بالاعتراضات المقدمة من خلال الطلاب، كما يمكن لجميع الطلاب متابعة الاستعلام عن نتائج الاعتراضات من خلال الدخول عبر الرابط السابق ذكره، ومن ثم يقوم الطالب باختيار المحافظة التابع لها.