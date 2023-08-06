بولندا ترصد تسربًا في خط أنابيب ينقل النفط من روسيا لأوروبا

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


قالت شركة بيرن البولندية المشغلة لخطوط الأنابيب إنها اكتشفت مساء السبت 5 أغسطس آب تسربًا من أحد أنابيب خط دروجبا الذي ينقل النفط من روسيا إلى أوروبا، وأعلنت أنها أوقفت ضخ النفط عبر الخط.
             
وذكرت الشركة أنه تم اكتشاف التسرب بالقرب من مدينة تشوديتش بوسط بولندا من أحد خطي القطاع الغربي من دروجبا الذي يتم من خلاله ضخ النفط الخام إلى ألمانيا.
             
وأوضحت أن الخط الثاني يعمل دون أي تغييرات وأنه لا مخاطر صحية على السكان، مضيفة أن الشركة فتحت تحقيقا للوقوف على سبب الحادث. 
             
ولم تذكر ما إذا كان لهذا تأثير على الإمدادات أو الموعد المتوقع لانتهاء أعمال الإصلاح.

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