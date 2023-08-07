كم شهر تستمر زيادة حساب المواطن الملكية لمستفيدي الدعم وفقًا للإيعاز الملكي؟

يتساءل الكثيرون عن زيادة حساب المواطن الأخيرة وتفاصيلها، ووفقًا لإيعاز ملكي صادر عن سمو الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تقرر العمل بـ زيادة حساب المواطن الملكية مُدة إضافية واستمرار البرنامج وفق آلياته، مع استمرار فتح الباب للمواطنين للتسجيل في البرنامج وقبول المزيد من المواطنين السعوديين في برنامج دعم حساب المواطن، وذلك إيمانًا بالشعب السعودي ورغبة في رضاه وراحته، وذلك وفق تصريحات الأمير محمد بن سلمان والذي بين أن رضا المواطن السعودي هو أولى اهتمامه.

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كم شهر زيادة حساب المواطن الملكية؟

الزيادة التي قرُر صرفها لمستفيدي دعم حساب المواطن قُدرت بنسبة 70% على المعاش الأساسي، والتي بدورها رفعت سلم الرواتب ليكون نصيب رب الأسرة 720 ريال سعودي بدل من مبلغ 417 ريال، وتلك الزيادة مستمرة شهرين فقط وفقًا لأمر الملك، أي الدفعة التاسعة والستين من الدعم والدفعة السبعين "أغسطس وسبتمبر" تنزل بالزيادة 70%، وقد مُدد الصرف أكثر من مرة، حيث كان في البداية الأمر الملكي ينص على استمرار الزيادة ست شهور، ثم تم التمديد أربع شهور، ثم ثلاث شهور والآن شهرين فقط.

#خادم_الحرمين_الشريفين، وبناءً على ما رفعه سمو #ولي_العهد، يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.https://t.co/oTwdJZ2Zt2… pic.twitter.com/uMxVqsmVb7 — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 2، 2023

قيمة زيادة حساب المواطن الأخيرة

كما بين الأمر الملكي فإن هذه الزيادة رفعت سلم رواتب حساب المواطن 1445 بنسبة 70% وتقرر أن يكون مبلغ الدعم على النحو التالي:

رب الأسرة – أي فرد مستقل مُقدر أن ينزل له 720 ريال.

التابع وسنه 18 سنة أو أكبر مُقدر أن ينزل له 360 ريال.

التابع بسن يقل عن "18 سنة" مُقدر أن ينزل له مبلغ 215 ريال.

كم دعم حساب المواطن للتابع والعائل؟

بالنظر إلى سلم رواتب حساب المواطن الحالي نجد أنه يشمل زيادة ملكية مُقدرة بنسبة 70% من قبل مسؤولي البرنامج، وعلى أي حال فالراتب كان قبل الزيادة وبالزيادة على النحو التالي:

كم حساب المواطن قبل وبعد الزيادة؟

الحاسبة التقديرية لبرنامج دعم حساب المواطن

وفرت بوابة حساب المواطن الإلكترونية للمستفيدين الحاسبة التقديرية والتي من خلالها يُمكن التعرف على قيمة الدعم الذي ينزل للأسرة من خلال تقدير مجموع الدخل الكلي للأسرة، وكذلك عدد الأفراد وأعمار التابعين، ويمكن استخدامها من خلال الولوج إلى موقع حساب المواطن على الشبكة العنكبوتية أو من خلال تحميل التطبيق وفتح قائمة الحاسبة التقديرية من خلاله، وحينها يتم التعرف على قيمة زيادة حساب المواطن مع الدعم الأساسي.