"240 مليون استرليني"..العميد يتقدم بعرض خرافي إلى محمد صلاح والصدمة تحل على جماهير الريدز

رياضة الخليج..بعرض مالي خرافي اتحاد جدة يغري محمد صلاح

اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية، وانقلبت رأسا على عقب، وذلك بعد تداول أنباء عديدة من قبل وسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية، وتشير إلى انتقال اللاعب الدولى المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي إلى فريق اتحاد جدة السعودي

وأشارت وسائل الإعلام السعودية، بأن فريق اتحاد جدة دخل في مفاوضات جادة مع مسئولي ليفربول، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الدولى محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



"240 مليون استرليني "صدمة جماهير الليڤر..العميد يتقدم بعرض خرافي إلى محمد صلاح



وأوضحت الصحف السعودية والقنوات الفضائية الرياضة، بان نادي اتحاد جدة تقدم بعرض مالي خرافي، إلى نادي ليفربول الإنجليزي، وصلت قيمتها إلى 240 مليون جنيه استرليني، بحيث يحصل محمد صلاح على 180 مليون استرليني مقابل موسمين،على أن يدفع لليفربول 60 مليون جنيه استرليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي".

محمد صلاح



وأوضحت صحفية "الرياضية" السعودية، أن كشف مصدر مقرب من اللاعب الدولى محمد صلاح، أن بالفعل هناك مفاوضات بين محمد صلاح ونادي اتحاد جدة، وأكد أن حتى ذلك الحين لم يتم حسم الأمر بشكل نهائي.



وكانت قد كشفت شبكة "فوتبول إنسايدر" البريطانية في وقت سابق من خلال بعض المصادر المقربة من اللاعب، أن النجم المصري محمد صلاح قرر تجاهل جميع العروض من الدوري السعودي، حيث يريد البقاء مع ليفربول رغم الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

إحصائيات محمد صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة



يشار إلى أن محمد صلاح انضم إلى صفوف ليفربول عام 2017، ومنذ ذلك الوقت خاض مع النادي الإنجليزي 305 مواجهات، أحرز عبرها 186 هدفًا مع تقديم 79 تمريرة حاسمة، ليصبح أحد أبرز أساطير الريدز على مر التاريخ.

صفقات نادي اتحاد جدة السعودي



ونجح نادي اتحاد جدة حتى الآن ومنذ فتح سوق الانتقالات الصيفية، من التعاقد مع أربعة نجوم عالميين، يتقدمهم النجم الفرنسي الحاصل على الكرة الذهبية لعام 2022 كريم بنزيما ومواطنه متوسط الميدان نغولو كانتي، بالإضافة إلى البرتغالي جوتا والبرازيلي فابينيو.

وكانت قد اتجهت الأندية السعودية خلال الفترة الأخيرة إلى التعاقد مع عدد كبير من نجوم العالم في مقدمتهم كريستيانو رونالدو وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وخاليدو كوليبالي، وكريم بنزيمة.