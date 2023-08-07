خادم الحرمين وولي العهد السعودي يعزيان ملك المغرب في ضحايا حادث أزيلال

عربي ودولي
حادث أزيلال
حادث أزيلال

بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، لملك المغرب محمد السادس، في ضحايا حادث السير الذي وقع في إقليم أزيلال، وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك سلمان: علمنا بنبأ حادث السير الذي وقع في إقليم أزيلال، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب المملكة المغربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم والشعب المغربي الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

من جانبه، بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لملك المغرب محمد السادس، في ضحايا حادث السير الذي وقع في إقليم أزيلال، وما نتج عنه من وفيات.

وقال بن سلمان: “تلقيت نبأ حادث السير الذي وقع في إقليم أزيلال، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب”.

سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين ملك المغرب حادث أزيلال
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

أولهم شيكابالا.. نجوم الزمالك ترفض التعاقد مع "عدو الخطيب"

بث مباشر مباراة الرجاء ضد النصر تويتر ( 0 - 3 ): يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والرجاء بث مباشر اليوم يلا شوت [ رابط مباشر URL ] البطولة العربية

هنا حالًا.. تردد قناة SSC Extra الرياضية السعودية لمشاهدة مباراة النصر والرجاء في بطولة الملك سلمان للأندية | تردد قناة إس إس سي الرياضية السعودية لمتابعة مباراة كريستيانو رونالدو

عاجل.. زيزو ينقلب على إدارة الزمالك ويفجر أزمة كبرى

طلب عاجل من ميدو إلى مجلس الأهلي بشأن الموهوب

عاجل.. صدمة مدوية تضرب الأهلي

بث مباشر مباراة الرجاء الرياضي ضد العالمي تويتر : الشوط الثاني الآن يلا كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والرجاء بث مباشر اليوم يلا شوت [البطولة العربية URL]

بث مباشر مباراة الوحدة ضد الشباب تويتر: يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الشباب والوحدة بث مباشر اليوم يلا شوت [البطولة العربية]