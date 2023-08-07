خادم الحرمين وولي العهد السعودي يعزيان ملك المغرب في ضحايا حادث أزيلال

بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، لملك المغرب محمد السادس، في ضحايا حادث السير الذي وقع في إقليم أزيلال، وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك سلمان: علمنا بنبأ حادث السير الذي وقع في إقليم أزيلال، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب المملكة المغربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم والشعب المغربي الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

من جانبه، بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لملك المغرب محمد السادس، في ضحايا حادث السير الذي وقع في إقليم أزيلال، وما نتج عنه من وفيات.

وقال بن سلمان: “تلقيت نبأ حادث السير الذي وقع في إقليم أزيلال، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب”.